"Sala faccia il sindaco e non soffi sul fuoco"

Porteranno i fischietti, simbolo della protesta contro il corpo anti immigrazione dell'Ice a Minneapolis. La sinistra si ricompatta per la manifestazione "Agenti Ice a Milano? No grazie" che si terrà sabato dalle 14.30 in piazza XXV Aprile, l'ha organizzata in tutta fretta il Pd milanese a due passi dalla Fondazione Feltrinelli, dove in mattinata il partito si riunirà a discutere per due giorni con la segretaria Elly Schlein. E non è escluso quindi che partecipi. Anche se è stato chiarito che per le Olimpiadi invernali 2026 arriveranno una decina di analisti dell'His, il braccio investigativo degli uomini dell'Ice, e lavoreranno nella sala operativa del Consolato Usa a Milano, quindi sono esclusi servizi di scorta alla delegazione americana e tantomeno operazioni su strada, i dem, Avs, Anpi, Cgil non mollano la polemica politica anti Trump e governo e invitano a partecipare numerosi con i fischietti. "L'avevamo promesso, ora lo manteniamo. Una grande mobilitazione democratica e pacifica sabato alle 14.30 per dire che non vogliamo le squadracce dell'Ice nella nostra città" l'annuncio sui social del segretario cittadino Pd Alessandro Capelli. Il presidente di Anpi Milano Primo Minelli invita "le sezioni ad essere presenti con le loro bandiere". Anche i collettivi studenteschi si riuniscono in assemblea domenica al Lato B di viale Pasubio per "organizzare la resistenza milanese del 6 febbraio", giorno della cerimonia olimpica, "la generazione Z - scrivono sui social - è pronta a mobilitarsi in solidarietà con i manifestanti americani" contro l'Ice.

Non è prevista al presidio in XXV Aprile la partecipazione Beppe Sala, che da sindaco della città che ospita i Giochi invernali ha alzato i toni della polemica contro l'Ice, Trump e contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in giorni in cui la collaborazione sulla sicurezza dovrebbe essere ai massimi livelli e andrebbero azzerate le tensioni. "Da italiano non mi sento tutelato da un ministro che dice che se viene l'Ice non è un problema" ha sparato due giorni fa Sala. Piantedosi in serata al Tg1 ha ribattuto: "Mi interessa quello che pensano gli italiani, credo si sentano tutelati da chi sta facendo il triplo delle assunzioni di quelle che faceva la sinistra al governo. E, a quei tempi, a Sala andava bene così. Come tanti altri dalla propria parte politica, scopre solo ora il tema della sicurezza". E il sindaco ieri ha continuato il ping pong: "Al ministro che se la vuole cavare con la solita scadente battuta chiarisco che, avendo impostato il mio secondo mandato sulla necessità di assumere vigili, ho fatto crescere l'organico del 19%. Che aumento c'è stato tra le forze dell'ordine? Ce lo dica, non è un segreto di Stato". Nei giorni in cui il Comune era stato travolto dalla tempesta giudiziaria sull'urbanistica milanese la scorsa estate Elly Schlein era rimasta in silenzio per giorni, ieri invece ha immediatamente sottolineato che "gli agenti dell'Ice non sono i benvenuti, viste le modalità operative di queste squadracce, lo ha detto benissimo il sindaco Sala e sosteniamo le manifestazioni di piazza".

Il consigliere regionale FdI Matteo ricorda a Sala che "il suo ruolo è quello di primo cittadino di Milano e non quello di un Masaniello. Chi ha la delega alla sicurezza della città, non può permettersi di agitare la piazza e soffiare sul fuoco.

Le parole rivolte al ministro dell'Interno sono gravi, soprattutto alla vigilia di un evento impegnativo sul piano dell'ordine pubblico come le Olimpiadi. Rinsavisca subito e faccia la cosa giusta. L'Italia, con i suoi apparati di sicurezza e le strutture istituzionali dedicate, ha sempre dimostrato competenza e rigore nella gestione dei grandi eventi internazionali".