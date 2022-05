Eurocucina, stile smart con spazi polifunzionali e elettrodomestici tech

Dalle innovazioni funzionali, tipologiche e tecnologiche alle sperimentazioni materiche fino alle tecnologie più avanzate per gli elettrodomestici sostenibili e “intelligenti”, al Salone del Mobile.Milano, dal 7 al 12 giugno,in Fiera Milano Rho, tornano la biennale edizione numero 23 di Eurocucina e in contemporanea l’evento collaterale, all’ottava edizione, FTK – Technology For the For the Kitchen.

EuroCucina presenta 82 espositori nei padiglioni 9 e 11, ma non solo. Le aziende del mobile che porteranno un total living, presenteranno le loro proposte di cucine nei rispettivi stand. Naturale evoluzione e conseguenza della pandemia, la cucina si è imposta come spazio fluido, ibrido, integrato e baricentro della casa moderna, aggregatore sociale e luogo funzionale tra socialità e cooking che in questa edizione si confermera quale spazio plurifunzionale, espressione del vivere contemporaneo, i cui confini con altri ambienti domestici si fanno sempre più labili fino quasi ad annullarsi.

Qui si concentra infatti la maggior parte delle attività quotidiane della famiglia: l’home office e le video chiamate, i compiti a casa e il relax. Per questo, la cucina come zona di lavoro con piano cottura, forni, frigorifero, lavelli e dispensa è un ricordo: prendono il sopravvento spazi multifunzionali per cucinare, pranzare, contenere, brindare, dialogare, lavorare e rilassarsi.

Lo spazio diventa un tutt’uno con la zona living, e seppur vi sia una coerenza e un’omogeneità degli ambienti, vengono mantenute aree ben distinte per ciascuna attività. Si punta su funzionalità e innovazioni tipologiche e tecnologiche. L’isola è ancora quale nucleo vivo e pulsante dello spazio: blocchi all’apparenza compatti e impenetrabili rivelano le loro molteplici funzioni – da super attrezzati laboratori del gusto a contemporanei deschi familiari. Nuovi complementi come spettacolari cantine, serre domestiche, colonne per lavanderie faranno capolino. Compariranno soprattutto librerie e moduli a parete o centro stanza, eleganti e versatili, per integrare e, contemporaneamente, distinguere le aree. Torneranno anche le cucine a scomparsa e walk-in che, grazie a sistemi sempre più ingegnerizzati di ante, nascondono con discrezione attrezzature, elettrodomestici, dispensa e rubinetteria.

Per l’home office verranno proposte unità che nascondono al proprio interno piccole e ordinate postazioni di lavoro o layout che consentono l’inserimento di efficienti scrivanie in un angolo riservato e tranquillo o ancora piani snack multitasking che si trasformano agilmente in zona operativa, consolle e desk.

Infine, la cucina tenderà anche a uscire dalle mura domestiche per sconfinare nell’outdoor, con soluzioni super accessoriate, portatili o meno, che coniugano versatilità, praticità e qualità dei materiali e delle prestazioni. La sperimentazione materica, alleata smart per conferire stile e carattere distintivo al progetto, è la vera protagonista di EuroCucina. I nuovi materiali migliorano in durezza superficiale, resistenza chimica, all’abrasione, agli urti ma anche ai raggi Uv e agli shock termici, garantendo una minore possibilità di deterioramento nel tempo. Le nuove finiture, così come il vetro, possono venire texturizzate per riprodurre l’aspetto di materiali naturali come marmo e legno che, in ogni caso, vengono largamente proposti per mantenere vivo il legame con la natura.

Le nuance sono ispirate ispirare dallo spettro cromatico della natura, optando spesso per un mix di toni tenui che ricordano le spezie più utilizzate in cucina – salvia, rosmarino, lavanda, zafferano e basilico, tra finiture opache e lucide che alterneranno tonalità neutre a cromatismi brillanti. Come in ogni altro spazio della casa, la sostenibilità rimane tra le tendenze chiave per il 2022.

FTK – TECHNOLOGY FOR THE KITCHEN

FTK propone le novità di 39 espositori nei padiglioni 9-11 e 13-15, prodotti innovativi prototipi e concept di quello che sarà l’arte del conservare e del cucinare con elettrodomestici sostenibili, “intelligenti” e smart per migliorare il nostro stile di vita e la nostra salute. In questa edizione, la tecnologia sarà sempre più responsabile e resiliente, umana, intuitiva, accessibile e facilmente integrata e integrabile all’interno delle nostre vite.

A quattro anni dall’ultima edizione, complici gli effetti del cambiamento climatico e della pandemia, il fil rouge delle aziende è il loro impegno a beneficio dell’ambiente. Verremo così a sapere quanto sia diminuita l’impronta ambientale della produzione, degli imballaggi e della logistica, quanti materiali riciclati vengano utilizzati, oggi, non solo nel packaging ma anche nell’elettrodomestico, di quanto sia stata estesa o sia estendibile la vita dei prodotti e cosa succede loro al momento dello smaltimento.

Elemento fondamentale: l’effettivo risparmio energetico dell’elettrodomestico e la sua capacità di efficientare l’utilizzo da parte del consumatore attraverso, ad esempio, un’illuminazione intelligente o porte di vetro che migliorano la visibilità all’interno del frigorifero per aiutare a ridurre lo spreco di cibo, o grazie a un’intuitiva interfaccia che ci suggerisce opzioni sostenibili nell’uso del forno o scelte di risparmio idrico nella lavastoviglie. Altra tendenza, la possibilità, per la maggiore parte degli elettrodomestici, di assicurare una profonda igienizzazione e programmi ad hoc di pulizia.

L’Intelligenza artificiale consentirà connessioni senza soluzione di continuità per semplificare la gestione della casa e fornire informazioni che possono venire elaborate e incorporate nei diversi aggiornamenti dei software, mettendo gli utenti al centro di un processo di sviluppo che consente di adattare le soluzioni dell’elettrodomestico alle esigenze di ciascuno. Si guarda insomma a una vera e propria Smart Home che garantisce l’interoperabilità degli elettrodomestici perché si possa usare frigorifero, forno, lavastoviglie, piani cottura anche di brand differenti, accedendo a piattaforme e applicazioni comuni sul proprio smartphone o dalla televisione.

E si arriva ai temi di accessibilità e inclusività, di come rendere la tecnologia intuitiva e facile per tutti, per esempio attraverso comandi vocali e l’etichettatura Braille. In quest’ottica, è stata progettata la prima lavastoviglie al mondo che solleva il cestello inferiore all’altezza desiderata con un semplice gesto, garantendo un accesso non faticoso alle stoviglie, evitando l’atto del piegarsi.

Innovazioni declinate in collezioni di prodotti – da quelli per la refrigerazione e il congelamento a quelli per la cottura e l’aspirazione – dalle prestazioni di ultima generazione, per ottenere il meglio in fatto di risultati, minimizzare i consumi, accrescere la qualità della vita e aumentare la longevità degli apparecchi. Ecco, allora, che nel futuro prossimo ci sarà spazio per frigoriferi in grado di settarsi in automatico, garantendo prestazioni notevoli a costi ridotti, che permettono di guardare all’interno attraverso un pannello di vetro trasparente che funziona da display e permette anche di consultare ricette per evitare lo spreco degli alimenti, capaci di avvisare quando i prodotti scadono o mancano grazie a un tracciamento visivo e di fare la spesa online autonomamente; forni che eseguono automaticamente le cotture più corrette e bilanciate dal punto di vista nutrizionale; frigorifero e forno si “parleranno”: il primo riconoscerà gli ingredienti a disposizione, il secondo selezionerà una rosa di ricette da cucinare. Le lavastoviglie permetteranno consumi ancora più contenuti e tempi dimezzati, gestione in remoto e comfort ergonomico.

Miglioreranno anche professionalità e multifunzionalità per conservare e cucinare i cibi con le tecniche e tecnologie a disposizione degli chef stellati. Apparecchi casalinghi che rispettano e mantengono proprietà nutritive, consistenze, sapori, colori e profumi dei cibi, bilanciando temperature, umidità, potenze. Ma attenzione, anche il design farà la sua parte, fra gusto e stile.