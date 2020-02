Giornata Mondiale dell’Epilessia

Nel mondo sono 65 milioni le persone che soffrono di epilessia. 500mila soltanto in Italia.

Le cause all’origine della malattia e gli eventi patologici stessi possono essere differenti. “ Uno dei principali problemi legati all’epilessia in Italia è quello della non conoscenza della malattia e dei problemi che ne possono scaturire nella vita familiare e sociale - spiega Giuseppe Zaccaria, presidente dell’Associazione Fuori dall'Ombra Insieme per l'Epilessia - Prevale un’idea primitiva del problema, retaggio del passato. L’obiettivo dell’Associazione è quindi quello di squarciare i pregiudizi all’origine di molte discriminazioni, stigmatizzazioni e incomprensioni che ancora operano in diversi contesti a danno dei pazienti adulti ma soprattutto dei bambini ”.

Il primo luogo in cui ci si scontra con il problema è il mondo della scuola. “Una delle criticità più rilevanti è la mancanza di preparazione degli insegnanti e degli operatori scolastici, quindi la paura per il possibile manifestarsi di crisi durante l’orario scolastico o l’incapacità di fronteggiarle - spiega Zaccaria la cui Associazione ha promosso il 7 e 8 Febbario a Padova in collaborazione con Epitech, il convegno internazionale Update in Epilettologia - Da qui si innesca un circuito negativo per cui le famiglie tendono a tacere per evitare discriminazioni, con conseguenze anche rischiose per la salute dei bambini. Inoltre, ad oggi nessuna legge obbliga gli insegnanti a somministrare i farmaci a scuola. È possibile però realizzare dei corsi di formazione per operatori scolastici mettendo in luce le caratteristiche della malattia, le differenze tra caso e caso e individuando insieme ai genitori soluzioni personalizzate per i singoli ragazzi ”.

Il 30% di casi di questa malattia è farmacoresistente. Ma adesso un’innovativa terapia anti-neuroinfiammatoria è in grado di supportare l’azione della terapia farmacologica tradizionale “ L’epilessia è una patologia che colpisce in prima linea il neurone. Molti studi, anche recenti, hanno dimostrato che la neuroinfiammazione, tramite l’iper reattività delle cellule non neuronali, può agire sostenendo e amplificando la crisi epilettica - spiega Livio Luongo, professore associato di farmacologia all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli – E’ stato dimostrato che la neuroinfiammazione ha un ruolo importante nella genesi e nella progressione dell’epilessia. Si accompagna, inoltre, ad un elevato grado di stress ossidativo localizzato. Risulta in grado di favorire la comparsa dell’attacco epilettico ”.