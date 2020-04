Ansia e tachicardia: 5 tecniche utili

L’ansia può fare capolino nella vita di chiunque, è un’emozione basilare del tutto naturale che si presenta a fronte di una situazione di disagio che il nostro corpo e la nostra mentre percepiscono come pericolosa. La reazione può risultare di tipo comportamentale, fisiologico o mentale, una serie di sintomi che vengono catalogati come parte integrante di questo genere di episodi. I più comuni sono legati ad un senso di vuoto e smarrimento con tanto di tremori, palpitazioni e tachicardia, vertigini, nausea, tensione ma anche formicolii estesi alle estremità.

La percezione è quella di sentirsi impropriamente giudicati e al centro dell’attenzione, incapaci di gestire la situazione con relativo aumento delle palpitazioni, della respirazione che può alternarsi con una mancanza d’aria e fiato corto. Chi è in preda all’ansia alterna una condizione di depersonalizzazione della situazione con un forte sentimento di paura, una situazione generale da non sottovalutare ma da arginare per riprendere le redini della propria emotività magari con il supporto di un esperto. Esistono comunque strategie che possono aiutare a riportare la calma senza che l’ansia prenda il sopravvento, in particolare se è di tipo funzionale ovvero si palesa in occasione di un ostacolo o di uno stimolo esterno che può creare disagio come ad esempio un esame, un colloquio, un discorso. Vediamo insieme le tecniche più utili: