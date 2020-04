Astrocitoma, come si manifesta questo tumore cerebrale?

Rappresenta un terzo (circa il 33%) di tutte le neoplasie cerebrali primarie ed è il glioma più comune. Nei bambini è più frequente quello a crescita lenta di grado I. Negli adulti e negli anziani, invece, si riscontra maggiormente quello di grado II o quello ad accrescimento rapido (grado III e IV). L'astrocitoma è un tumore del cervello che origina da particolari cellule, note con il nome di astrociti. Poiché gli astrociti sono cellule della glia, la malattia rientra nella categoria dei cosiddetti gliomi, ovvero le neoplasie cerebrali che derivano dalle unità cellulari della glia. Il compito della glia è quello di fornire supporto, stabilità e nutrimento alla rete dei neuroni. Questo tumore può avere una natura benigna o maligna. Inoltre può essere focale se si presenta come una massa cerebrale a sé stante, oppure diffuso se assume l'aspetto di un qualcosa di disperso.

Sedi frequenti dell'astrocitoma sono il tronco encefalico, il cervelletto e il telencefalo. Raramente si localizza nel midollo spinale. Esso viene distinto in 4 gradi a seconda del potere di accrescimento. Inoltre, in base a tale grado, si individuano vari tipi di astrocitomi. Quelli pilocitici, simili a cisti riempite di liquido, sono benigni. Quelli diffusi di basso grado presentano anch'essi una natura benigna. Quelli anaplastici, maligni, vengono così chiamati perché le cellule della massa tumorale perdono il loro aspetto tipico e assumono le caratteristiche di cellule indifferenziate. Infine i glioblastomi multiformi, di grado IV, sono astrocitomi altamente maligni. Al loro interno è possibile trovare vasi sanguigni, depositi di calcio e materiale cistico. Le cause di insorgenza non sono note.

A seconda della sua crescita, l'astrocitoma può comparire immediatamente o in maniera lenta e subdola. I sintomi sono legati alla sede di insorgenza, tuttavia esistono manifestazioni comuni quali: mal di testa, nausea, vomito, crisi epilettiche, problemi visivi. La sintomatologia è aggravata dall'incremento della pressione intracranica che si verifica per due motivi. Innanzitutto poiché la massa cancerosa impedisce al liquido celalorachidiano di fluire normalmente. E poi perché attorno a questa massa si forma dell'edema. Se l'astrocitoma si localizza a livello del lobo frontale, il soggetto accuserà cambiamenti dell'umore e della personalità, debolezza o intorpidimento in uno dei due lati del corpo. Se individuato a livello del lobo parietale, i sintomi tipici includono problemi con la scrittura e intorpidimento. Se risiede a livello temporale, invece, la neoplasia dà luogo a problemi di coordinazione, di linguaggio e ad alterazioni della memoria.