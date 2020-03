Le carote viola alleate del sistema immunitario

In questo periodo c’è bisogno di un’alimentazione ricca di carote.

Il diffondersi del Coronavirus ha influenzato inevitabilmente l’economia nazionale e anche i nostri trend di acquisto. Molti italiani hanno fatto il pieno di bene di prima necessità prendendo letteralmente d’assalto i supermercati. Tra gli acquisti di prima necessità padroneggiano la pasta e lo scatolame. Eppure i nutrizionisti in questo periodo in cui è necessario cercare di alzare le difese immunitarie per difendersi da un potenziale attacco di batteri e virus consigliano vivamente di consumare molta frutta e verdura.

I loro principi nutritivi sono fondamentali per la nostra sopravvivenza e il fabbisogno alimentare. In particolare si consiglia di mangiare le carote. Consentono di fare il pieno di vitamine preziose e beta-carotene. Ci troviamo proprio nel pieno periodo centrale (parte da novembre e termina a maggio) di raccolta delle carote viola di Polignano a Mare in Puglia. Hanno un aspetto suggestivo perché sono multicolori. Il loro colore spazia dall’arancione al giallo tenue, giallo intenso, fino ad arrivare al viola scuro. I loro semi sono selezionati dai contadini e non dalle aziende sementiere. Grazie alla particolare varietà, al contesto pedoclimatico e a un lavaggio in acqua salmastra acquistano un gusto incredibile. Sono un Presidio Slow Food di cui la Puglia ne va fiera.

Quelle arancioni sono comunque le migliori in Europa. Abbiamo un sistema di coltivazione in varie zone del Paese che ci permette di averle relativamente fresche in ogni periodo dell’anno. L’unica differenza delle carote viola di Polignano a Mare è che hanno un 22% in meno di zuccheri. Risultano infatti molto più ricche di antociani. Questi pigmenti idrosolubili appartengono alla famiglia dei flavonoidi e conferiscono loro il tipico colore scuro a questo ortaggio. Queste sostanze sono dei potenti antiossidanti. I nutrizionisti stimano che questa tipologia di ortaggio ha 4 volte il contenuto di antiossidanti che troviamo nelle carote arancioni. Sono utili nella prevenzione del cancro. Contrastano i radicali liberi prevenendo l’invecchiamento delle cellule. Inoltre l’azione combinata dell’antocianina e della luteina previene la degenerazione maculare.

Altre sostanze contenute nella varietà viola aiutano la crescita del nostro organismo. Il loro quantitativo di calcio è essenziale per la formazione e lo sviluppo delle ossa, soprattutto per bambini ed anziani. Allo stesso modo, un consumo regolare di questo ortaggio ha effetti positivi sulla memoria. È consigliabile, pertanto, per gli studenti mangiare regolarmente carote viola per migliorare la capacità mnemonica. Possono essere usate soprattutto per preparare piatti dai colori vivaci, come dei simpatici muffin dolci, zuppe o insalate. Si possono benissimo alternare con le carote arancioni