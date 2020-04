Coronavirus, medici ed infermieri lottano anche contro la depressione

I postumi del Coronavirus, per medici ed infermieri, potrebbero essere anche peggiori della malattia stessa. Chi salva vite e combatte in prima linea contro la pandemia mondiale è la categoria più esposta alla depressione.

L'allarme è stato lanciato dal presidente dell'Istituto di terapia cognitivo-interpersonale (Itci) di Roma Tonino Cantelmi. Insieme al Dott. Emiliano Lambiase, è coautore dello studio dal titolo "Covid-19: impatto sulla salute mentale e supporto psicosociale".

Il rischio dei camici bianchi

Come si legge su Repubblica, è allarmante la fotografia scattata da Cantelmi ma è una situazione già vissuta nei periodi di Sars o altre epimedie " che evidenziano come gli operatori sociosanitari impegnati in prima linea siano a rischio per la loro salute mentale e che nel tempo possono sviluppare un disturbo da trauma che si puo' manifestare negli anni successivi - afferma Cantelmi - il disagio si concretizza in disturbi dell'umore e reazioni ansiose connesse a frammenti di vissuti traumatici che si riattivano durante i periodi successivi ".

Lo spettro della depressione

Uno studio appena pubblicato sul Journal of American Medical Association, basato su un'indagine svolta in Cina dal 29 gennaio al 3 febbraio su 1.257 operatori sanitari che hanno assistito pazienti Covid-19 mostra, purtroppo, che il 50% di essi soffre di sintomi di depressione. Subito dopo c'è chi manifesta ansia (45%), insonnia (34%) e distress (angoscia, il 71,5%).

Gli infermieri, maggiormente a contatto con i pazienti, sono esposti ad un rischio maggiore perché " sono a più diretto contatto con la sofferenza e devono esercitare costantemente la compassione mentre contengono i propri sentimenti " sottolinea lo psichiatra. In più, durante questa pandemia, moltissimi operatori socio-sanitari sperimentano un isolamento ulteriore e sono costretti a vivere per conto loro per evitare di infettare le proprie famiglie. Se da un lato vengono esaltati ed ammirati, dall'altro possono essere visti come untori dai familiari e conviventi con pesanti risvolti psicologici con la depressione la più temuta fra tutti i traumi.

Similitudini con la Sars

Un altro studio ha dimostrato come, durante l'epidemia della Sars del 2003, " gli operatori sanitari temevano di infettare la famiglia o gli amici e si sentivano stigmatizzati perché erano in stretto contatto con pazienti malati. Hanno sperimentato uno stress significativo e a lungo termine " ha affermato Cantelmi, che soffrono maggiormente lo stigma da parte della gente, l'esser visti e percepiti in maniera molto negativa.

" Circa il 20% degli operatori sanitari coinvolti nell'epidemia di Sars a Taiwan ha avvertito stigmatizzazione e rifiuto da parte del proprio vicinato - spiega Cantelmi - i l 49% degli operatori sanitari durante l'epidemia di Sars ha subìto stigmatizzazione sociale a causa del proprio lavoro. Allo stesso modo, le infermiere coreane che lavorano negli ospedali con pazienti con Mers-CoV sono state messe a distanza dai loro cari (ad esempio famiglia o amici) e gli è stato vietato l'uso di ascensori nei loro palazzi, persino ai loro figli non è stato permesso di frequentare asili e scuole ".

Due problematiche diverse

Per queste ragioni, gli operatori sociosanitari avrebbero immediato bisogno di un supporto psico-sociale. Gli effetti psicologici di traumi come questi, spiega Cantelmi, fanno si che " Ci sono degli operatori che, stringendo i denti, vanno avanti ma soffrono moltissimo e prentano già sintomi in acuto " che si manifesteranno nel tempo, anche " nel quinquennio successivo ".

Il rischio di conseguenze psicologiche legate all'emergenza Coronavirus riguarda, però, anche i sopravvissuti ed i parenti delle vittime. " Coloro che hanno sperimentato la rianimazione, la morte in qualche modo, e poi sono chiamati a gestire il senso di sopravvivenza. Anche questi andrebbero aiutati subito - afferma lo psichiatra - i parenti delle persone decedute, invece, devono essere aiutate ad elaborare il lutto, dal momento che sono venuti meno i riti: i funerali, l'accompagnamento e la consolazione. Anche questo è un evento ulteriormente traumatico ", aggiunge il presidente dell'Itci.

Supporto psico-sociale per tutti