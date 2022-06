Analizzate le acque in bottiglia: quale comprare al supermercato

L’Italia risulta essere il primo Paese in Europa per consumo di acqua in bottiglia: ogni anno ognuno di noi ne beve e consuma oltre 220 litri. In commercio ci sono diversi tipi di acqua che si differenziano a seconda di alcuni criteri. Altroconsumo ha analizzato sia le acque minerali naturali che quelle con le bollicine, per verificarne qualità e difetti. L’associazione di consumatori e utenti ha stilato una classifica delle migliori naturali presenti negli scaffali dei supermercati. Le acque in bottiglia impattano maggiormente sull’ambiente, con plastica, vetro e trasporto, rispetto a quella che sgorga dal rubinetto, che resta però la seconda scelta degli italiani. Secondo Altroconsumo l’acqua in bottiglia, oltre ad avere un sapore più piacevole, promette proprietà benefiche per la salute.

L'acqua migliore

Come riportato dal Corriere della Sera, nell’indagine condotta sono stati messi alla prova 38 campioni di brand. Tra i parametri presi in considerazione dagli analisti c’erano la presenza di metalli, i sali minerali, la completezza dell’etichetta e l’impatto ambientale. Nella valutazione è stato tenuto conto anche del rapporto qualità prezzo. Il punteggio più alto, 73, è stato raggiunto dal brand Smeraldina, creato nel 1985 da Giovanni Maria Solinas. La sorgente si trova a Tempio Pausania, in Gallura, in provincia di Sassari. L’acqua, che sgorga a 300 metri di profondità, arriva da una montagna che era considerata sacra dagli antichi e chiamata per questo motivo Monti di Deu, ovvero la montagna di Dio. Quest’acqua ha proprietà particolari perché filtrata dal granito puro e compatto. La Smeraldina era stata eletta nel 2019 miglior acqua imbottigliata del mondo al Berkeley Springs International Water Tasting . Il prezzo medio al litro è di 0,39 euro.

Rocchetta si aggiudica invece il secondo posto con 72 punti, a pari merito con la Recoaro. Con il suo basso contenuto di sali minerali è un’oligominerale particolarmente leggera. Il nostro apparato digerente riesce ad assorbirla abbastanza velocemente e, sempre rapidamente, raggiunge i reni e stimola la diuresi. Per Altroconsumo il prezzo medio è di 0,33 euro a litro. Sempre a 72 punti troviamo la Recoaro che sgorga dalla Conca di Smeraldo, ai piedi delle Piccole Dolomiti, in un’area naturalistica protetta. Il suo basso contenuto di sodio e la quantità perfetta di sali minerali e oligoelementi le danno un gusto delicato. Il prezzo medio a litro per Altroconsumo è di 0,20 euro.

Il miglior acquisto per qualità prezzo

Subito dietro, con 71 punti, troviamo l’acqua San Bernardo Rocciaviva, imbottigliata in uno stabilimento a Garessio, nel Cuneese. Particolarmente leggera e con un basso contenuto di sodio, potassio e magnesio, quest’acqua era ritenuta dagli abitanti del luogo miracolosa per le sue proprietà terapeutiche. Nel maggio del 2015 la proprietà di S. Bernardo è passata dalla multinazionale Sanpellegrino-Nestlé al Gruppo Montecristo. Il prezzo medio a litro è di 0,31 euro. La veneta San Benedetto raggiunge i 71 punti, con un costo medio di 0,21 euro per litro. Il bollino per il miglior acquisto se lo aggiudica Alpe Guizza, con i suoi 70 punti. L’acqua biellese è infatti stata premiata sia per il suo prezzo conveniente, 0,09 euro a litro, che per il suo rapporto qualità prezzo. Viene particolarmente indicata nelle diete povere di sodio e può avere effetti diuretici. A pari merito, sempre 70 punti, anche l’acqua Lauretana, la cui sorgente venne scoperta più di mezzo secolo fa. Per Altroconsumo il prezzo medio a litro è di 0,33 euro.

Le acque di buona qualità

Giudicate come acque di buona qualità sono: Gran Guizza, Valle Reale, Popoli (Pe) che ha anche il bollino di «miglior acquisto»; Vitasnella, Vitas, Darfo Boario Terme (Bs); San Benedetto, Pollino, Viggianello (Pz); Lurisia, Santa Barbara di Lurisia, Lurisia Terme (Cn); Panna, Panna, Scarperia e San Piero (Fi); Blues (EUROSPIN) Sales, Clusone (Bg); San Benedetto, Eco Green Primavera, Popoli (Pe); Conad, Valpura, Cadorago (Co); Dolomia, Valcimoliana, Cimolais (Pn); San Benedetto, Easy Eco Green Benedicta, Scorzè (Ve); Vera, S. Giorgio in B. (Pd); Eva, Rocce Azzurre, Paesana (Cn); Esselunga, Dolomiti, Valli del Pasubio (Vi); Lilia, Primaluna, Primaluna (Lc); Mangiatorella, Stilo (Rc); Saguaro (LIDL) Monte Bianco, Courmayeur (Ao); Boario, Terme di Boario, Boario Terme (Bs); Evian, Cachat, Evian (France); Coop Monte Cimone, Fanano (Mo); Carrefour, Fucine, Luserna S.G. (To); Sant’Anna, Rebruant, Vinadio (Cn), S. Giorgio, Antiche Fonti di Zinnigas, Siliqua (Ca); Goccia di Carnia, Fleons, Forni Avoltri (Ud); Martina, Martina, Bagnolo P.te (Cn).