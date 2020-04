Enfisema polmonare, cos'è e quali sono i sintomi

Secondo recenti stime, interesserebbe circa 210 milioni di persone e, ogni anno, causerebbe la morte di 3 milioni di individui. Il termine significa 'dilatazione enorme' o 'ampliamento enorme'. L'enfisema polmonare è una patologia dei polmoni caratterizzata da un'alterazione anatomica degli alveoli e, talvolta, anche dei bronchioli terminali. Gli alveoli sono delle piccole cavità polmonari all'interno delle quali avvengono gli scambi di gas tra il sangue e l'atmosfera. Il sangue, dunque, si arricchisce dell'ossigeno contenuto nell'aria inspirata e si disfa dell'anidride carbonica prodotta dai tessuti. La malattia, che provoca difficoltà respiratorie anche gravi, rientra nelle cosiddette broncopneumopatie croniche ostruttive.

L'enfisema polmonare può essere distinto in almeno quattro categorie. Quello centrolobulare, strettamente legato al fumo di sigaretta, presenta un deterioramento degli acini (ovvero un insieme di alveoli) centrali. Quello panlobulare coinvolge i bronchioli terminali e gli acini centrali e periferici. Quello parasettale è l'esito di un'alterazione degli acini periferici. Infine, si definisce irregolare, quello in cui i danni coinvolgono acini centrali e periferici. Esistono, poi, altri tipi di enfisema. Quello acuto, ad esempio, è tipico di chi soffre di asma. Quello bolloso, come dice il nome, si caratterizza per la formazione di bolle d'aria. E quello interstiziale provocato da forti colpi di tosse.

Vari sono i fattori di rischio che incrementano la possibilità di comparsa dell'enfisema polmonare. Innanzitutto il fumo di sigaretta, sia attivo che passivo. Non meno pericolosa l'esposizione all'inquinamento ambientale (gas di scarico delle automobili) e a quello professionale. In particolare rischiano coloro che lavorano nelle fabbriche tessili di cotone, lino e canapa, i minatori e chi si occupa della costruzione di manufatti in legno. Occhi puntati altresì sull'età avanzata, quando il tessuto polmonare subisce un deterioramento fisiologico. Anche se molto raramente, la patologia può essere l'esito di un difetto ereditario riguardante l'Alfa 1-antitripsina, una proteina dei polmoni che garantisce l'elasticità degli alveoli.

La tipica manifestazione dell'enfisema polmonare è la dispnea, ovvero la difficoltà o, nei casi più gravi, la mancanza di respiro. Inizialmente insorge quando il soggetto è impegnato in attività che richiedono un aumento della frequenza respiratoria, come salire le scale, camminare in salita. Si parla, allora, di dispnea da sforzo. Con il passare del tempo la fame d'aria compare anche quando il paziente compie le azioni più banali o è completamente rilassato (dispnea a riposo). Altri sintomi includono: tosse con espettorazione cronica, problematiche cardiache, febbre, spossatezza. Ancora ridotta mobilità respiratoria, iperinflazione del torace e cianosi, in particolare in corrispondenza delle unghie e alle labbra.