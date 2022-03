Scoperto un farmaco che blocca l'epatite Delta

La Medicina continua a fare enormi progressi: è stata messa a punto una cura contro l'epatite Delta, tra le più aggressive e pericolose epatiti croniche virali per la velocità con cui progredisce causando cirrosi, necrosi e, nei casi più gravi, anche lo sviluppo di tumori fino alla morte. L'infezione è causadata dall'HDV, un virus "difettivo", che richiede cioè la contemporanea presenza dell’infezione dell'epatite B per permetterne la produzione. Come spiegano gli esperti, l’infezione si presenta solo in soggetti HBsAg positivi.

Il nuovo farmaco

Soltanto in Italia, sono affette da questa malattia circa 15mila persone. " È un'infezione virale causata da un piccolissimo virus, uno dei più piccoli al mondo, scoperto a Torino dal professor Mario Rizzetto nel 1977, che determina infiammazione e danno al fegato fino a farlo diventare cirrotico e sviluppare un tumore", spiega a Repubblica il professor Alessio Aghemo, segretario Aisf (Associazione italiana studio del fegato). Grazie al vaccino contro l'epatite B sviluppato negli anni '80, i casi sono diminuiti ma la migrazione da Paesi con scarsa vaccinazione " mette in crisi il nostro sistema ", sottolinea l'esperto. Adesso, però, si può tornare a sorridere grazie a una nuova terapia che può bloccare la replicazione dell'infezione, permettendo così ai pazienti di sopravvivere. Il farmaco si chiama bulevirtide: come potete leggere sul link, l'Ema lo ha già approvato e adesso si aspetta il parere favorevole anche dall'Aifa.

L'epatite D

L'infezione si contrae allo stesso modo dell'epatite B, ossia per via parenterale (durante il parto), tramite rapporti sessuali, materiali biologici infetti o l'uso di sostanze endovena. Il virus Hdv può infettare soltanto chi ha già l'epatite B: può svilupparsi in contemporanea o manifestarsi in un secondo momento. " L'infiammazione al fegato può trasformare l'organo in cirrotico, molto danneggiato, fino a causare tumori o insufficienza epatica ", sottolinea Aghemo. La difficoltà di riconoscerla è l'essere asintomatica anche nei casi più gravi. Se compaiono ittero o ascite, sintomatologia tipica di chi soffre al fegato, significa che la malattia è già in stadio molto avanzato. Per scoprirla è necessario anche solo un esame del sangue " a cominciare dalle transaminasi che, se mosse, indicano che c'è qualche problema al fegato. A quel punto, è meglio approfondire con una ricerca nel sangue di proteine prodotte dal virus stesso ".

"Il fegato si rigenera"

Fino a prima dell'approvazione del nuovo farmaco, l'unico in grado di curare l'epatide Delta era l'interferone, i cui effetti collaterali sono spesso nocivi tant'é che molti pazienti non possono utilizzarlo: per questo motivo, la percentuale di guariti con interferore è bassissima, intorno al 10%. " Il bulevirtide è specifico per questa infezione - spiega il professor Aghemo - è in grado di bloccare la replicazione del virus e di normalizzare gli esami. È un farmaco che va mantenuto, va fatto per uno o due anni ma ad oggi non sappiamo cosa avviene una volta sospeso. Il paziente non guarisce ma migliora perché 'mettendo in pausa la malattia il fegato si rigenera ". A differenza dell'interferone, può essere somministrato a qualsiasi categoria di pazienti ed è l'unica valida alternativa al trapianto di fegato.

La situazione in Italia