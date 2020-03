I consigli per non ingrassare in quarantena

A causa dell'emergenza Coronavirus che ci fa stare chiusi in casa, il rischio di ingrassare è in agguato.

Non uscire e non fare movimento compromette inevitabilmente la nostra forma fisica. In questo periodo per la noia si tende a diventare prede della fame nervosa. Vi sono però degli utili ed efficaci trucchi che permettono di mantenersi in forma senza acquisire chili in eccesso. Vi suggeriamo quelli più preziosi:

- Mangiare frutta e verdura di stagione: ricche di sostanze nutritive e vitamine. Di estrema utilità per mantenere alto il livello del sistema immunitario;

- Non magiare più del solito: variare l’alimentazione senza saltare i pasti. Come snack invece di abbuffarsi di biscotti preferire la frutta secca. È preferibile utilizzare piatti piccoli:

- Allenarsi a casa: il vero segreto di ogni buona forma fisica è il movimento. E non è detto che non si possa fare anche tra le quattro mura di casa. Per tenersi in forma a casa basta una stanza libera e seguire i tanti tutorial on line di un personal trainer;

- Spegnere la tv e allontanarsi dallo smartphone quando si mangia: uno studio inglese ha dimostrato che mangiare mentre si è distratti induce a mangiare di più. Questo accade perché il cervello non è concentrato nell'attività principale che si sta eseguendo. Di conseguenza non percependo bene lo stimolo principale non ha consapevolezza di avere ingerito cibo a sufficienza;

- Frenare efficacemente la fame nervosa: quando si ha il desiderio irrefrenabile di mangiare qualcosa si consiglia di sorseggiare un té o una tisana depurativa. È un rituale che consente di rilassarsi e non cedere alla fame nervosa;

- Attenzione alla ritenzione idrica: si può combattere mangiando meno cibi ricchi di sale o di zuccheri semplici. Al bando quindi snack industriali, merendine e soprattutto bevande gassate e zuccherate;

- Mantenere una buona idratazione: non dimenticatevi di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Il suggerimento è di munirvi di una bottiglietta d’acqua da tenere sulla scrivania e vicino al pc. Sorseggiarla di tanto in tanto. Insieme all’acqua bevuta durante i pasti vi consentirà di raggiungere la quantità giornaliera consigliata;

- Equilibrare la flora batterica intestinale: tramite l'assunzione di probiotici, fermenti lattici vivi e yogurt bianco senza zuccheri aggiunti;

- Tenere la mente occupata: utilizzare il tempo che si ha a disposizione per coltivare le proprie passioni o dedicarsi a ciò che abbiamo sempre rimandato di fare. Consentirà di tenere impegnata la mente e di non cedere alla tentazione di stuzzicare in orari non consoni;