Integratori solari, perché è così importante usarli

Oltre ai solari, indispensabili quando si è in vacanza o comunque quando ci si espone al sole per lungo tempo, c’è un altro scudo altrettanto importante per la pelle che protegge “dall’interno” rafforzando le difese dell'epidermide ed evitando i danni dei raggi solari, gli integratori solari. Questi prodotti oltre a favorire un’abbronzatura intensa e duratura, contrastano il danno ossidativo del sole, responsabile del foto invecchiamento.

Stimolano inoltre la produzione di melanina, pigmento responsabile dell’abbronzatura e sostanza fondamentale per difendere la pelle dalle radiazioni ultraviolette. Favoriscono la formazione del collagene ed il mantenimento di una pelle sana e abbronzata. Per finire, cosa non da poco, riducono la possibilità di eritemi, la reazione infiammatoria associata all’eccessiva esposizione al sole. Il loro scopo è dunque quello di supportare dall'interno la protezione che solitamente si usa esternamente con i prodotti cosmetici solari.

Perché è importante usare gli integratori

Nonostante siano enormi i benefici dell’esposizione al sole, c'è però un rovescio della medaglia, dovuto ai danni che possono scaturire da un'esposizione eccessiva e a volte involontaria come magari i lunghi bagni in acqua di mare. Non proteggere adeguatamente la pelle, significa incorrere in una serie di reazioni fotobiologiche responsabili di effetti dannosi, sia acuti (eritemi, scottature e reazioni di fotosensibilità) che cronici (aumentato rischio di sviluppare tumori della pelle).

I raggi ultravioletti hanno inoltre la capacità di generare radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo, che favoriscono l'invecchiamento precoce della pelle. Quindi, l'azione sinergica di fotoprotezione esterna data dalle creme solari, ed interna con gli integratori, risulta essere fondamentale per rendere il sole un alleato del nostro benessere, ed evitare che l'esposizione possa causare gravi problemi alla salute.

L’utilizzo di un integratore solare, prima e dopo l’esposizione al sole, aiuta a:

Potenziare i sistemi di difesa antiossidanti dell’organismo, in particolare della cute

legati all’eccessiva esposizione ai raggi UV come eritema e infiammazione Ritardare l’invecchiamento della pelle e degli annessi cutanei

Cosa contengono

Si tratta di vitamine, minerali, estratti di erbe o di piante, presenti in commercio sotto forma di pillole, compresse, capsule, gocce o bustine. Al loro interno un mix di sostanze come carotenoidi, vitamine ed oligoelementi. In particolare, i principi attivi come la tirosina ed i carotenoidi ottimizzano l’effetto benefico dei raggi solari, aumentando la produzione di melanina. Quelli a base di beta-carotene, precursore della vitamina A, stimolano la sintesi di collagene e di melanina, oltre a difendere la pelle dalle scottature. Flavonoidi, resveratolo, acido alfa-lipoico, lutenia e licopene aiutano invece a proteggere la pelle dal danno ossidativo. Gli integratori solari possono contenere anche vitamina A, C, E, PP oltre che rame, selenio, zinco, collagene e coenzima Q10 che contribuiscono a proteggere dai radicali liberi, favoriscono l’idratazione della pelle e la rigenerazione cellulare.

Quando assumerli?

Il loro utilizzo è generalmente consigliato a chiunque si esponga al sole per lungo tempo. In particolare sono raccomandati per chi ha una carnagione del fototipo 1 e 2, quindi molto chiara e irritabile. Gli integratori solari possono essere assunti sia durante la fase di esposizione al sole (per esempio, durante la vacanza) ma anche nel lasso di tempo immediatamente precedente, per fare in modo di preparare la pelle all’abbronzatura.

