Nasce a Roma il "Cattolica TJU Research" per la ricerca nelle neuroscienze

È nata a Roma la società "Cattolica TJU Research", istituto fondato con l'obiettivo di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito delle Neuroscienze. È frutto di un accordo firmato al policlinico universitario "Agostino Gemelli IRCCS" dal rettore dell'università Cattolica "Franco Anelli" e dalla chief operating officer della "Thomas Jefferson University", Kathy Gallagher. L'obiettivo verrà raggiunto anche grazie alla realizzazione del brain center "Vickie and Jack Farber institute for neuroscience at policlinico Gemelli in Rome", il cui progetto ha preso avvio con la simbolica posa della prima pietra ieri pomeriggio al Gemelli.

A Roma è arrivata una delegazione della Thomas Jefferson University (TJU) formata da Mark Tykocinski, Presidente TJU; Ignazio Marino, executive vice president for Jefferson international innovative strategic ventures TJU; Robert Rosenwasser, ordinario di neurochirurgia e presidente "Vickie and Jack Farber Institute for Neuroscience", Kathy Gallagher, COO TJU, Robert Di Stanislao, membro del consiglio di amministrazione TJU, Drew Morrisroe, membro del consiglio di amministrazione TJU; Alfred Salvato, vice presidente del reparto finanza TJU. Tra gli ospiti d'onore a Roma, anche Ellen Farber e Bill Farber, finanziatori del "Vickie and Jack Farber institute for neuroscience", che doneranno al brain center un innovativo cyberknife.

Le delegazioni dell'università Cattolica e della fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli IRCCS" erano composte da Paolo Nusiner, direttore generale dell'università Cattolica e presidente di Gemelli Isola SpA; Marco Elefanti, direttore generale della fondazione policlinico "Agostino Gemelli IRCCS". Con loro, i professori dell'università Cattolica: Claudio Grassi, presidente di "Cattolica TJU Research"; Alessandro Olivi e Paolo Calabresi, consiglieri di amministrazione della nuova società benefit insieme al vice direttore amministrativo della Cattolica, Alessandro Tuzzi.

La nuova società che si è costituita a Roma offrirà consulenza scientifica per l'utilizzo di nuove attrezzature cliniche. Si concentrerà in particolare nel settore delle neuroscienze, con maggiore attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie basate sulla acquisizione ed elaborazione di dati neurofisiologici nell'uomo e nell'animale. Ma sarà impegnata anche nella progettazione e realizzazione di software che possano elaborare i dati elettrofisiologici nel settore delle neuroscienze, nelle attività di ricerca riguardante nuovi protocolli, compresi studi di base e applicativi. In questi ambiti, "Cattolica TJU Research" collaborerà con università, enti e istituzioni nazionali e internazionali per lo sviluppo di nuove linee di ricerca.

Questo centro è un "gemello" di quello che già esiste a Filadelfia e sarà un polo di eccellenza per lo svolgimento di ricerca traslazionale e clinica sulle più importanti malattie di interesse neuropsichiatrico, nonché trattamenti all'avanguardia di varie patologie, con particolare riferimento ai tumori cerebrali. La nuova struttura sorgerà di fronte al corpo centrale del Gemelli e si svilupperà per sei piani. Il primo piano sarà dedicato alla radioterapia; il secondo piano sarà destinato a laboratori di ricerca; altri tre piani ospiteranno day hospital, ambulatori e stanze di trattamento di neurologia e neurochirurgia; il piano di copertura, infine, sarà destinato a uffici. Stando ai piani, il progetto troverà intero compimento entro due anni.