Patologie tiroidee, come riconoscere i campanelli d'allarme

Le patologie legate alla tiroide sono diffusissime, eppure spesso i “campanelli d’allarme” che possono far pensare ad un malfunzionamento della ghiandola non vengono riconosciuti o sono sottovalutati.

Che cos’è la tiroide e come funziona

La tiroide è una ghiandola endocrina a forma di farfalla posta alla base anteriore del collo che produce gli ormoni tiroidei tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). La produzione di tali ormoni è, a sua volta, controllata dall’ormone tireostimolante (TSH) secreto dall’ipofisi, una piccola ghiandola situata all’interno del cranio.

La tiroide è importantissima perché regola parecchie funzioni del metabolismo, lo sviluppo del sistema nervoso centrale e l’accrescimento corporeo, la respirazione, il battito cardiaco, la temperatura.

Se la tiroide produce troppi ormoni o, al contrario, ne produce troppo pochi, si parla rispettivamente di ipertiroidismo e di ipotiroidismo.

I sintomi dell’ipertiroidismo

L’ipertiroidismo è la patologia endocrina maggiormente frequente dopo il diabete mellito. Tale malattia può essere causata da numerosi fattori, tra cui il morbo di Basedow, un’inappropriata secrezione di TSH, forme tumorali, un’assunzione eccessiva di ormone tiroideo.

I disturbi più frequenti (è improbabile che si manifestino tutti insieme) sono:

nervosismo e ansia

iperattività

perdita di peso

battito cardiaco rapido o irregolare

rigonfiamento visibile della ghiandola tiroidea

irregolarità mestruale

disturbi del sonno

Se la causa dell’ipertiroidismo è il morbo di Basedow-Graves possono comparire anche altri disturbi che colpiscono gli occhi, quali:

occhi sporgenti

bruciore, rossore e gonfiore agli occhi

eccessiva lacrimazione

visione offuscata o doppia

sensibilità alla luce

I disturbi legati all’ipotiroidismo

L’ipotiroidismo si sviluppa quando gli ormoni tiroidei sono insufficienti. In genere questo avviene quando si è sottoposti a radiazioni o in seguito a malattie metaboliche da accumulo, o, ancora, in presenza di una carenza o di eccesso di iodio e a lesioni dell’ipotalamo.

Nelle persone adulte, i sintomi tendono a svilupparsi lentamente e, quindi, è più difficile riconoscerli. Essi includono:

fatica

aumento della sensibilità al freddo

stitichezza

pelle secca

aumento di peso

viso gonfio

raucedine

debolezza e dolori muscolari

rigidità, gonfiore o dolore alle articolazioni

ipercolesterolemia

ciclo mestruale irregolare

perdita dei capelli

rallentamento del battito del cuore

depressione

alterazioni della memoria

accumulo di molecole e liquidi nei tessuti

Gozzo, tumori e altre patologie della tiroide

Al di là del suo funzionamento, la tiroide può essere inoltre interessata dal gozzo , cioè da un aumento di volume, una patologia benigna che può avere, tra le cause, la carenza di iodio o malattie autoimmuni.

Per quanto concerne i tumori , lo sviluppo di noduli, come riporta l’Istituto superiore di sanità, è solitamente un fenomeno di natura benigna (solo lo 0,3% dei noduli è una neoplasia maligna) e in caso di malignità la prognosi è eccezionalmente buona, con oltre il 90% di probabilità di guarigione.

Poco invece si sa della tiroidite di Hashimoto e delle altre malattie autoimmuni.

Un’altra forma di malattia tipicamente femminile è la tiroidite post-partum. Si presenta nel 5-9% delle donne subito dopo aver partorito ed è di solito una condizione transitoria.