Ora il preservativo è unisex: ecco la nuova invenzione

Un ginecologo malese, il dottor John Tang Ing Ching, ha creato il primo preservativo unisex al mondo. Può essere indossato sia dalle donne sia dagli uomini. È realizzato con un materiale medico solitamente usato come medicazione delle ferite.

Come funziona

Il nome commerciale è Wondaleaf e l'idea innovativa consiste nel proteggere contemporaneamente l'intera area genitale maschile e femminile. L'azienda ha già pubblicato online video tutorial sul funzionamento: una specie di "sacchetto" sterile, trasparente, che non è aderente ma sottile e flessibile, rimane attaccato al corpo grazie a due ali adesive. " La configurazione predefinita di Wondaleaf Unisex Condom è un preservativo interno, ma la busta non adesiva posizionata centralmente può essere invertita per diventare un preservativo esterno ", scrive l'azienda. " Le proprietà adesive uniche del preservativo unisex Wondaleaf consentono all'utente di indossare il preservativo molto prima di qualsiasi attività sessuale prevista, in modo che l'intimità non venga interrotta ".

A prova di allergie

Rispetto ai tradizionali condom, questo sacchetto non è lubrificato così da poter essere facilmente utilizzato e rivoltato anche se, prima del suo uso, è necessario spalmarlo con il prodotto che si trova in dotazione con la scatola oppure con il lubrificante che più si preferisce. L'innovazione è a prova anche di chi soffre di allergie al lattice perché è realizzato in poliuretano. " Non ha odore o sapore di gomma ed è davvero sottile, circa 0,03 millimetri ".

"Un metodo contraccettivo ulteriore"

Gli studi clinici condotti dall'azienda creano ottimismo su questo nuovo prodotto che a breve sarà sul mercato (per adesso si può pre-ordinare soltanto in Malesia) e sarà un'arma ulteriore sui numerosi metodi contraccettivi utilizzati nella prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie a trasmissione sessuale. " Una volta indossato, spesso non ti rendi conto che è lì ", ha affermato Tang, sottolineando come il nuovo preservativo unisex ha superato diversi cicli di ricerca e test clinici e sarà disponibile in commercio tramite il sito Web dell'azienda a partire da dicembre. L'obiettivo del suo inventore è che il nuovo preservativo possa diventare un'arma importante in più per " controllare meglio la salute sessuale" delle persone " indipendentemente dal loro sesso o orientamento ".

I prezzi

Ogni scatola contiene due preservativi unisex Wondaleaf, due bustine di lubrificante a base d'acqua e due garze di ritenzione: il prezzo è di 14,99 ringgit (circa 3 euro) per l'acquisto di due sacchetti unisex. Paragonandoli ai tradizionali preservativi, il prezzo medio per una scatola da 12, in Malesia, è fra i 20 e i 40 ringgit, tra i 4 e gli 8 euro.