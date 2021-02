Yoga facciale, i rituali per una pelle giovane e tonica

Yoga facciale, una nuova frontiera del fitness e del beauty che da tempo ha catturato l'attenzione di molte celebrities, pronte ad abbandonare botox e chirurgia estetica per lo yoga del viso, con evidenti benefici per la tonicità e l'elasticità della pelle stessa. Non si tratta di un rituale magico e neppure di una promessa non mantenuta: lo yoga facciale consiste in una serie di esercizi mirati, in grado di rilassare la cure tonificando al contempo i muscoli.

L'esercizio prevede una serie di espressioni del volto, di movimenti utili a contrastare il cedimento della pelle fino a prevenire o ritardare le rughe d'espressione. Nonostante un marcato scetticismo da parte dei chirurghi estetici e degli esperti di dermatologia, questo particolare yoga è riuscito a catturare l'attenzione, guadagnandosi una nutrita schiera di sostenitori. Esistono infatti gruppi coesi di fan della pratica, certi dei benefici evidenti dati dallo yoga facciale, in grado di spianare le rughe di espressione e rilassare quelle parti del viso che sottoponiamo a forti stress dati dalla tensione.

Yoga facciale, di cosa si tratta

Quando si cita lo yoga facciale, in realtà, si parla di una serie di movimenti e pressioni del viso utili a rallentare l'invecchiamento. Nonostante stia spopolando da qualche tempo, il Facial Yoga è una combinazione perfetta tra yoga e trattamenti estetici per il viso. Se lo yoga e il fitness si prendono cura del corpo e dei suoi muscoli, rendendoli forti e solidi, il viso sembra escluso da questa prospettiva se non dal punto di vista estetico. Ed ecco che entra un campo il Facial Yoga (chiamato anche Face Yoga), perfetto per distendere la pelle e per allenare il viso, non solo rilassando le rughe ma rivitalizzando anche la circolazione sottocutanea.

L'effetto è notevole per quello che in realtà è un semplice allenamento dei muscoli della faccia, in grado di scolpirli e sollevando la cute illuminandola al contempo. Il segreto è la costanza: quindici minuti ogni giorno aiutano la pelle a rimanere giovane e a tenere in allenamento i 36 muscoli che compongono il volto. Una vera e propria guerra all'avanzare del tempo e senza l'aiuto del botox, ma con innegabili benefici che solo da poco hanno trovato conferma negli esperti di settore. Nonostante la pratica non sia recente non è chiara la provenienza, vista l'attribuzione a più ideatori che hanno portato avanti tecniche differenti anche se simili.

Le origini dello Face Yoga e i benefici

Come abbiamo scoperto, non esiste un'origine comune della pratica riconducibile a un solo ideatore, ma più correnti con pratiche ed esercizi sviluppati in modo simile, con una provenienza temporale legata agli anni '70, anche se le primissime esplorazioni pare siano attribuibili alla figura del chirurgo tedesco Reinhold Benz. Il medico creò, tra gli anni '30 e gli anni '50, una serie di esercizi mirati per il viso e li fece praticare dalla sua compagna. Il Facial Yoga, secondo gli esperti di settore, attingerebbe in parte dallo Hatha Yoga che si basa sulla capacità di dominare l'energia cosmica. Una pratica a disposizione del viso stesso, con il supporto di movimenti in grado di rallentare gli effetti della gravità.

Allenare i muscoli della faccia ne permette un buon sviluppo, così da ridurre le perdite naturali di volume, rassodare la pelle e migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, eliminando le tossine per un incarnato più luminoso, più teso e meno cadente. A differenza della classica ginnastica facciale, il Facial Yoga permette di sfruttare la respirazione tipica dello yoga combinando specifiche contrazioni del viso con relativo mantenimento della posa assunta, perfetto per allenare e meditare in contemporanea. Ovvero, è una pratica isometrica data dalla contrazione dei muscoli del viso stesso al ritmo della respirazione, in grado di garantire benessere anche per l'umore.

Yoga Facciale, gli esercizi per il benessere della pelle

Ecco alcuni esercizi da praticare quotidianamente, magari al mattino prima della colazione, così da affrontare la giornata con il giusto mood.