Fitness casalingo: come tonificare le braccia

Stop alla pelle cadente e alla scarsa tonicità: volersi bene contempla anche una maggiore cura delle braccia. È una parte del corpo spesso trascurata, eppure maggiormente visibile durante l'estate, grazie all'utilizzo di abiti scollati o senza maniche. L'aumento o la perdita di peso incidono sulla tonicità della cute delle braccia, complice magari una scarsa se non assente attività fisica. A ciò, poi, bisogna aggiungere il potere della forza di gravità che incide con l'avanzare del tempo e dell'età.

L'accumulo di grasso sulle braccia è causato da diversi fattori ad esempio una dieta sbagliata, oppure problemi di tipo ormonale o una predisposizione di tipo genetico. Il grasso corporeo sembra adorare particolarmente questa parte del corpo, insieme al ventre e alle cosce, dove si deposita con poca grazia e in modo sbilanciato. A colpire duro è anche la scarsa cura che si presta alla stessa zona, magari agevolata da una scarsa idratazione, in tandem con una scelta alimentare ricca di grassi e condimenti. Influisce anche la mancanza di massaggi e creme che, se impiegate, potrebbero aiutare un sano drenaggio.

Braccia, muscolatura e cura

Braccia poco toniche? Tutta colpa dei tricipiti che risultano poco sollecitati dalle incombenze del quotidiano ma, del resto, come dargli torto. Sono fasce muscolari posizionate sulla parte posteriore e alta delle braccia che necessitano di esercizi impattanti, in grado di stimolarli e irrobustirli. In questo modo è possibile evitare l'effetto cadente tipico delle braccia poco toniche; un peccato, perché un paio di braccia allenate risultano anche più forti e sane e non solo belle dal punto di vista estetico. Per questo allenare le braccia risulta fondamentale, non solo per riattivare i tricipiti ma anche per irrobustire i muscoli anteriori ovvero i bicipiti e le stesse spalle.

Si può aumentare il livello di benessere dei muscoli e delle stesse articolazioni, magari affidandosi all'esperienza di un personal trainer o seguendo corsi specifici in palestra. Per farlo, è necessario il supporto di materiali e attrezzi adatti a potenziare i muscoli delle braccia, ma sempre in tandem con un'alimentazione sana ed equilibrata. I più pigri possono affidarsi ai corsi e agli esercizi online da seguire con attenzione, privilegiando la fase di stretching pre e post allenamento. Utile è l'impiego di pesi, manubri e bilancieri calibrati per le proprie necessità, senza esagerare con gli sforzi per non infiammare la parte.

Braccia toniche, esercizi e strategie migliori

Ecco qualche esercizio facile da praticare anche tra le mura di casa per tonificare e allenare questa parte delicata del corpo, ovvero le braccia sempre così trascurate. Ogni tipologia di esercizio andrà eseguita dalle dieci alle quindici volte, con la giusta respirazione, anticipando e concludendo il tutto con del sano stretching. Bisogna ricordare che l'attività va eseguita con attenzione e moderazione, per potenziare e non per danneggiare.