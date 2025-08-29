Sandokan sfida i Cesaroni. Ecco le fiction autunnali

Tutti la vogliono, tutti la guardano. E, a giudicare anche solo dal carnet autunnale, la fiction si conferma il genere televisivo più richiesto, tanto in Rai quanto in Mediaset. Rai Uno punta molto su Sandokan: remake rischioso ma accattivante del popolarissimo sceneggiato del 1976. A sfidare il ricordo dell'indiano Kabir Bedi il turco Can Yaman. Ancora effetto nostalgia in Carosello in love: tv movie sull'amore fra una ragazza affascinata dai modelli di felicità del celebre programma pubblicitario anni 60-70, e un prosaico regista del programma medesimo (rispettivamente Ludovica Martino e Giacomo Giorgio). Più sofferto il climax prescritto da La ricetta della felicità: Cristiana Capotondi, alla ricerca del marito scomparso, scopre di essere una moglie infelice (con la partecipazione di Orietta Berti). Infine Marco Bocci e Laura Chiatti -sposi anche nella realtà- sono i due coniugi che in Se fossi te si scambiano l'una il corpo dell'altra, scoprendo così reciproche verità nascoste. Raidue aprirà l'autunno con Estranei (serie di matrice sociale sul tema dell'integrazione, con Ricky Memphis, Giulio Scarpati, Isabella Ferrari) mentre su Raitre avremo il trhiller Kabul. Il titolo più atteso della fiction Mediaset è I Cesaroni: dopo undici anni riapre la bottiglieria della Garbatella gestita da Claudio Amendola (ma senza Elena Sofia Ricci). Altri attesi rientri quelle di due star popolari come Sabrina Ferilli (in A testa alta sarà una stimata preside vittima di un revenge porn postato online) e Gabriel Garko (che in Colpa dei sensi, per indagare sulla morte del padre, ritrova il suo antico amore Anna Safroncik). Mentre Alex Bravo sarà il poliziotto, professionalmente agguerrito ma umanamente disastroso, interpretato per sei episodi da Marco Bocci.

A chiudere il ricco carnet autunno-invernale di Mediaset i volti di Anna Valle, che in Una nuova vita è ingiustamente incarcerata per la morte del marito, e Vanessa Incontrada, che con Erica propone il remake dell'omonima serie francese ispirata ai romanzi della giallista Camilla Läckberg.