Sanremo cannibalizza gli incassi delle nuove uscite al cinema

Era un po' come Davide contro Golia, solo che, stavolta, a vincere è stato il gigante «Sanremo» che ha spazzato via la fionda del pastorello «Cinema». Non c'è da stupirsi, insomma, se i dati del fine settimana sono decisamente peggiori di quelli, già risibili, del precedente. A meravigliare, semmai, è che in una classifica così sterile si faccia fatica a trovare qualcuna delle novità che hanno debuttato nell'ultimo week-end su grande schermo. Ne sono presenti, infatti, solo due e con dati non certo da far stappare lo spumante. Chi è andato meglio è un cartone, Sansone e Margot: Due cuccioli all'opera (voto 6) con 335.259 euro, film d'animazione russo, con due cani a caccia di una collana rubata. Al decimo posto, invece, troviamo l'adattamento musicale (del romanzo di Alice Walker) Il colore viola (nella foto, voto 6). Film che deve la sua forza solo alle sue straordinarie interpreti, mentre la regia di Blitz Bazawule finisce per annegare nel melodramma vicende che Spielberg, nel 1985, raccontò con ben altra maestria.

Tutte le altre nuove uscite sono «Missing in Action», perse nei bassifondi dei già miseri incassi. A partire dal pretenzioso A dire il vero (voto 5), che si contorce intorno alla vicenda di una coppia la cui apparente solidità matrimoniale viene minata da una bugia bianca. Peccato, invece, per il drammatico Green Border (voto 7), il migliore tra i debutti, film fatto di umanità, storie, persone, che provoca e indigna. Carino è Runner (voto 6), thriller italiano con una convincente Matilde Gioli braccata, in un hotel, da un poliziotto corrotto. Ritenta e sarai più fortunato.