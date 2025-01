Sanremo, sorpresa Giorgia con Annalisa

Ascolta ora 00:00 00:00

Così il quadro del prossimo Festival di Sanremo sarebbe quasi completo. A dar retta alle indiscrezioni, è praticamente concluso il cast della serata delle cover, in scena venerdì sera 14 febbraio all'Ariston. E, in effetti, sulla tela si confermano le tinte del Festival, niente rock, poco rap, molta canzone d'autore. Se fosse confermato da Carlo Conti, il duetto vocalmente più interessante sarebbe quello di Giorgia con Annalisa in Skyfall dall'omonimo film di James Bond.

Pochi sono i concorrenti che hanno accettato di fare un duetto insieme. Elodie e Achille Lauro sarebbero ancora alle prese con le prove di un brano di Rino Gaetano, mentre Francesca Michielin e Rkomi hanno scelto La nuova stella di Broadway di Cremonini e Tony Effe e Noemi affronteranno la grandezza di Tutto il resto è noia di Franco Califano. Anche Willie Peyote rende omaggio al Califfo insieme con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga nel delizioso Un tempo piccolo. La canzone d'autore, dunque. Due tributi a Fabrizio De André. Il primo di Bresh con Cristiano De André con tutta probabilità in Creuza de mä. Il secondo di Olly, anch'egli genovese, con Il pescatore con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Orchestra. Poi ovviamente Pino Daniele, nel decennale della morte: Rocco Hunt e Clementino provano con Yes I know my way. E Massimo Ranieri avrà i Neri per Caso per il brano Quando.Brunori Sas canta L'anno che verrà di Lucio Dalla con Riccardo Sinigallia e Antonio Dimartino. Grande la sfida di Joan Thiele che con Frah Quintale ha scelto Che cosa c'è di Gino Paoli. Vola molto alto Gaia con Toquinho ne La voglia la pazzia. Avrebbe potuto mancare Lucio Battisti? Chiaramente no. Rose Villain ha puntato su Chiello per l'impegnativa Fiori rosa fiori di pesco che Lucio Battisti pubblicò nel 1970 (per dire, il lato B del 45 giri era Il tempo di morire...). E anche la coppia Serena Brancale e Alessandra Amoroso punta forte su If I ain't got you di Alicia Keys. Nomi e brani stranieri anche per Sarah Toscano che con Ofenbach affronterà probabilmente il loro successone del 2016 Be mine.

Tributo roboante quello di Clara con Il Volo, visto che è stato scelto The sound of silence di Simon & Garfunkel. Più godibile e anche simbolico (visti i 40 anni dalla pubblicazione) L'estate sta finendo che i Coma_Cose faranno rivivere con l'autore Johnson Righeira. Poi Shablo con Guè, Joshua e Tormento accolgono Neffa per Aspettando il sole con probabile riferimento anche ad Amor de mi vida di Sottotono. E se Francesco Gabbani riscopre Tricarico cantando con lui Io sono Francesco, Fedez sorprende chiamando Marco Masini per Bella stronza nella quale spiccano versi con una sola lettura: «Bella stronza che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito». Mentre i Modà chiamano Francesco Renga per Angelo, Emis Killa e Lazza duetteranno nella splendida 100 messaggi.

Infine i The Kolors hanno voluto Sal Da Vinci per Rossetto e caffè, Cristicchi e Amara canteranno La cura di Battiato, Lucio Corsi spiazza tutti con Topo Gigio e Nel blu dipinto di blu (che sfida!), Irama e Arisa con un brano inglese e Marcella Bella con L'emozione non ha voce accompagnata dai violini di Mirko e Valerio Lucia.

Insomma c'è molta varietà, ammettiamolo, in una serata che già a scatola chiusa ha un pregio da sottolineare: nell'epoca degli abusatissimi feat, riporta finalmente l'attenzione sui duetti.