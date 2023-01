Sarà l'anno dei sequel Da "Creed" all'"Esorcista"

Che 2023 sarà per il grande schermo? Ricco, in particolare di attesi sequel. Il 12 gennaio, ad esempio, l'Italia si gioca la carta Albanese (che a marzo vedremo anche in 100 domeniche), protagonista di Grazie ragazzi, la nuova commedia di Riccardo Milani. Il 26 tocca a Paolo Genovese portare in sala Il primo giorno della mia vita, con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy. Molto bello è Le vele scarlatte (dal 12 gennaio) di Pietro Marcello, tratto dall'omonimo romanzo. Il titolo di punta sarà però il meraviglioso Babylon (dal 19), firmato da Chazelle, con cast da urlo in cui spicca Margot Robbie (che vedremo, a luglio, nei panni di Barbie), ambientato nella Hollywood anni Venti. Lo stesso giorno arriva Anche io, di Maria Schrader, con Carey Mulligan, legato allo scandalo del #MeToo. Genitori, preparatevi, sempre il 19, ad accompagnare le vostre bimbe a vedere il nuovo film dei Me contro Te, Missione giungla. Per chi ama i film adrenalici, il 26 ecco The Plane, con Gerard Butler pilota di aereo alle prese con una tempesta. Su Prime Video vedremo Lamborghini - The man behind the legend (dal 19) e soprattutto Un matrimonio esplosivo (dal 27), con Jennifer Lopez.

Febbraio inizierà alla grande con il poetico e tragicomico Gli spiriti dell'isola, in corsa per l'Oscar, con due ispirati Colin Farrell e Brendan Gleeson. Atteso è anche, lo stesso giorno, l'horror firmato da M. Night Shyamalan, ovvero Bussano alla porta, così come il simpatico Asterix & Obelix - Il regno di mezzo, con Zlatan Ibrahimovic. Da non perdere è il riuscito Tár (dal 9/2), con Cate Blanchett nei panni di una direttrice d'orchestra con deliri di onnipotenza, così come The Son, dramma velato di horror, con Hugh Jackman (in odore di Oscar) e Laura Dern. E che dire del ritorno degli spogliarellisti di Magic Mike - The Last Dance (9/2), sempre con Channing Tatum protagonista, per la regia di Steven Soderbergh? Si dovrebbe ridere, dal 14/2, con Alessandro Siani che dirige e interpreta la commedia Tramite amicizia. Si rivede sul grande schermo Tom Hanks, con Non così vicino (16/2), commedia in cui è alle prese con dei nuovi vicini di casa. Anche il Brendan Fraser di The Whale (23/2), è tra i favoriti agli Oscar. Nello stesso giorno, ecco Sam Mendes che dirige Empire of Light, dove brilla la stella di Olivia Colman, così come quella di Sigourney Weaver ne Il maestro giardiniere. Sempre a febbraio dovrebbe uscire la commedia romantica Maybe I Do, con Richard Gere, Diane Keaton e Susan Sarandon. Lillo su Prime Video sarà il protagonista di La leggenda del Kung Fu: grosso guaio all'Esquilino.

Marzo è il mese dei sequel. Il 2 arriverà Creed III, la saga nata come spin off di Rocky, di e con Michael B. Jordan, , mentre il 23 torna a menare pugni Keanu Reeves, alias John Wick 4 (il 23/3). Il 2 marzo Anne Hathaway ed Anthony Hopkins saranno i protagonisti del drammatico Armageddon Time, che si annuncia diverso dai soliti coming of age, con un ragazzo che sogna di diventare artista. Gli amanti dell'horror apprezzeranno l'arrivo, dal 9/3, di Scream VI, con Ghostface pronto a fare nuove vittime, così come del nuovo Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri (30/3). Fra i titoli di punta ci sarà sicuramente Shazam! Furia degli Dei (16/3), il seguito col supereroe targato DC Comics. E, a proposito di supereroi, il 15 febbraio arriverà Ant-Man and the Wasp - Quantumania. Il 3 maggio uscirà il nuovo capitolo con protagonisti i Guardiani della galassia Vol. 3 mentre l'1 giugno debutterà Spider-Man - Across the Spider-Verse, sequel del film di animazione premio Oscar. Dal 16 giugno è previsto The Flash. A luglio, toccherà a The Marvels, seguito di Captain Marvel. Intorno a Natale ritornerà Jason Momoa in Aquaman e il Regno Perduto.

Marzo saluta anche il nuovo film di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova, con Toni Servillo, con al centro il famoso seduttore, ma in età avanzata. Per i bambini, ma anche per gli appassionati di videogiochi, l'appuntamento è per il 6 aprile, giorno di uscita di Super Mario Bros.. Sempre in aprile ecco I peggiori giorni, sequel de I migliori giorni (attualmente in sala), sempre diretto da Bruno e Leo. Per la primavera è previsto il nuovo film di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire. Occhi puntati, il 24 maggio, sull'adattamento live-action de La Sirenetta con protagonista Halle Bailey, e del nuovo adrenalinico Fast X (dal 17 maggio), con Vin Diesel. In giugno potremmo vedere Indiana Jones e il ruolo del destino, sempre con Harrison Ford. Mentre è programmato negli Usa Asteroid City, commedia romantica con Edward Norton, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson. Il 20 luglio toccherà a Oppenheimer di Christopher Nolan, sullo scienziato che mise a punto la bomba atomica, mentre Russel Crowe sarà padre Gabriele Amorth in L'esorcista del papa (data da confermare). Luglio sarà segnato dall'arrivo di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One, settimo capitolo del franchise con Tom Cruise. Agosto presenterà due titoli di punta: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, perfetto per la famiglia e lo sportivo Gran Turismo. Dopo le vacanze, in settembre ecco l'avventura con il nuovo capitolo di The Expendables 4, con Statham e Lundgren, mentre Denzel Washinghton sarà ancora protagonista della saga thriller con The Equalizer 3. Ottobre all'insegna dell'horror, con l'atteso sequel dell'Esorcista, mentre la saga di Saw arriverà al capitolo 10. Novembre sarà, mese di grandi uscite. Sono previsti infatti il seguito di Dune: Parte 2 e il nuovo The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Quanto all'animazione, fari puntati su Trolls 3 e sul nuovo film Disney, Wish.