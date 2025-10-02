Sarah Toscano a tutto campo. "La musica batte gli insulti"

Al liceo aveva una media del 9,3 ed era già pronta a iniziare la Bocconi quando si è acceso il fuoco della musica. E così, ad appena 19 anni, Sarah Toscano pubblica domani il suo primo disco che arriva dopo un'estate in prima fila grazie a Perfect, il brano con Carl Brave che è andato bene in radio e con il titolo rende l'idea del momento di questa ragazza minuta nata a Vigevano e trapiantata a Milano. E anche il titolo di questo disco parla chiaro: Met Gala in riferimento all'evento annuale di beneficenza che si tiene a New York e raccoglie fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Considerata una delle serate più glamour nel mondo della moda, ospita celebrità, artisti e personalità del settore, che indossano abiti imprevedibili seguendo il tema annuale: "È un titolo wannabe - dice lei -, una sorta di speranza. Quando penso al Met Gala mi immagino le popstar, i vip che hanno successo nel mondo, che vanno lì con look incredibili, in tutto il loro splendore". E che il momento di Sarah Toscano sia "perfect" si capisce non solo perché in poco più di un anno ha vinto Amici e partecipato al Festival di Sanremo con Amarcord, ma anche perché ha le idee chiare, è razionale ma non grigia, è emotiva ma riesce a tenere i piedi per terra. Come quando, qualche mese fa, è diventata oggetto di body shaming sui social per la sua forma fisica. Come si può immaginare, è stata una ventata di insulti, tutti o quasi irriferibili e vergognosi. "Mi hanno fatto male perché non toccavano il lato artistico ma la persona. Ho risposto in maniera indiretta con la musica su TikTok. La musica fa più delle parole. Ho la fortuna di avere un team, una famiglia e dei fan che mi sostengono, quando sono giù leggo i loro commenti.

Sui social servirebbe più empatia, perché non si sa cosa prova davvero una persona". Una riflessione che dovrebbe diventare uno slogan per tutti e che lei metterà in musica il 18 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e il 25 al Largo Venue di Roma. A modo proprio. Con dolcezza determinata.