Sardone vince la guerra dei follower. Solo 269 per l'assessore Tancredi

«Aaa cercasi» social media manager o buoni consigli per far funzionare meglio i canali del sindaco. «Se qualcuno avesse idee prometto un caffè e quattro chiacchiere» ha lanciato ieri dal palco della «Digital Journalism Fest». Sala ha ricordato i bei tempi della foto seduto sulla poltrona rossa coi calzini arcobaleno ma «adesso è molto più difficile. Vado poco in tv, faccio poche interviste, i social sarebbero utili per trasmettere messaggi ma oggi li subisco solo. E se fai un post prendi una valanga di insulti, la maggioranza silenziosa che magari è a favore non scrive».

Tant'è. Nella guerra dei follower, Sala (con 245mila) batte Attilio Fontana (fermo a 107mila) su Instagram ma il governatore lombardo rimonta su Facebook, 247.459 contro 224.144. É ben distante dai numeri del leader della Lega Matteo Salvini, che può contare su 2,3 milioni di seguaci su Instagram e 5 milioni su Fb, il premier e leader di FdI ne ha ha rispettivamente 3,7 e 3 milioni mentre la segretaria del Pd Elly Schlein è ben distante con 383mila e 307.445. Il vicepremier e segretario nazionale di Fi Antonio Tajani registra 70.400 follower su Instagram. Meno social la presidente della Consulta ed ex sindaco Letizia Moratti con 5.082.

Giocando la sfida su Instagram, tra i big lombardi l'eurodeputata e consigliera della Lega Silvia Sardone ha già conquistato 175mila seguaci ed è super attiva sui social. L'eurodeputato FdI Carlo Fidanza ne registra circa 18.200, il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino 16.200.

Nella giunta Sala il più social è l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi con 28.400 follower, in fondo Giancarlo Tancredi alla Rigenerazione urbana con appena 269. L'ordine di piazzamento degli altri assessori, dai più ai meno seguiti? Dopo Sacchi c'è Martina Riva (Sport) con 9.361, Gaia Romani (Servizi civici) con 8.560, la vicesindaco Anna Scavuzzo 5.633, Alessia Cappello (Commercio e Moda) 4.756, Elena Grandi (Verde) 3.245, Lamberto Bertolè (Welfare) con 2.932, Arianna Censi (Mobilità) 2.642, il neo assessore alla Casa Fabio Bottero con 2.534 follower, Emmanuel Conte (Risorse finanziarie) con 2.489 e penultimo Marco Granelli (Opere pubbliche) con 2.177.

Tra i capigruppo in Comune, su Instagram vince la deputata di Azione e capogruppo dei Riformisti Giulia Pastorella con 22.

400 follower, secondo a distanza il leghista Alessandro Verri con 2.147, Luca Bernardo (Fi) con 2.059, la Pd Beatrice Uguccioni ne ha 1.303, il verde Tommaso Gorini 960, Marco Fumagalli (Lista Sala) 629, Riccardo Truppo (FdI) 940 e Mariangela Padalino (Noi Moderati) 155.