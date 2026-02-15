Biathlon femminile, Lisa Vittozzi strepitosa: primo oro della specialità nella storia azzurra

La storia del Biathlon italiano si chiama Lisa Vittozzi: la più precisa e più veloce nella 10 km prova di inseguimento ad Anterselva dove conquista un oro storico, splendido, eccezionale, non sbagliando nulla. Una gara perfetta al tiro, in pista con una gestione tattica perfetta, il poligono di oggi è semplicemente indimenticabile. È il primo oro nella storia del Biathlon azzurro, brividi indimenticabili. L'azzurra è stata autrice di una prova magistrale al poligono, dove ha trovato un perfetto 20/20 che le ha permesso di ribaltare la gara.

Il momento decisivo è arrivato all'ultima sessione di tiro in piedi: mentre la norvegese Maren Kirkeeide, che era scappata via nel fondo con oltre 12 secondi di vantaggio, commetteva due errori fatali, Vittozzi rimaneva glaciale trovando il 5/5 della gloria.

Le parole della campionessa olimpica

“Non ci credo, sono troppo felice per quanto fatto oggi. Sono molto orgogliosa di me stessa, gli ultimi km ho avuto i brividi. Un sogno che si avvera, mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa”, dichiara a caldo Lisa Vittozzi ai microfoni della Rai. Alla domanda sul primo oro Biathlon, per l’Italia, Lisa risponde su come ha interpretato la gara. “Oggi non pensavo di arrivare all’oro perché il livello delle donne è alto ma sono stata precisa al poligono. Ero molto tranquilla, ho cercato di lavorare bene”. Alla domanda su un’olimpiade un crescendo per lei, risponde: “Oggi ho fatto una gara di testa e la mia esperienza ha fatto la differenza”.

La splendida gara di Vittozzi

Pronti via, partita con il pettorale numero 5, la 31enne di Pieve di Cadore fa subito due poligoni pazzeschi, dieci centri su dieci ed è tra le prime in classifica: molto veloce, in questa gara bisogna essere precisi e veloci nel fare uscire i colpi e lei così ha fatto. Nella prima serie è andata benissimo, nella seconda serie ci ha impiegato soltanto 21 secondi per tutti e cinque i colpi per il poligono a terra. Lisa Vittozzi è splendida al poligono in piedi, il terzo, con altri cinque centri su cinque e seconda soltanto alla norvegese Kirkeeide.

Ai 6,5 km Lisa è in ritardo soltanto di cinque secondi dalla prima in classifica: esplode il tifo per Lisa Vittozzi che anche nel quarto e ultimo

poligono compie un’impresa mettendo tutti e cinque i colpi, nessuna penalità e sorpassando la norvegese che guidava la classifica. Adesso ha soltanto da amministrare i suoi 45 secondi di vantaggio per una storica medaglia d’oro.