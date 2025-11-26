Federica Brignone torna sugli sci dopo l'infortunio: foto e video

Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta ai Campionati Italiani Assoluti il 3 aprile scorso che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista.
Così si è presentata sulla neve di Cervinia, dove ha compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali.Lo scopo in questa fase è quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra ad ulteriori giornate in pista.
In un video diffuso da Fisi Tv si vede Brignone sorridente prendere un primo contatto con la neve dopo l’infortunio di aprile ai Campionati Italiani. Autorizzata dalla Commissione medica Fisi, la campionessa è salita a Cervinia per alcune tranquille discese con gli sci da turismo, un passo importante nel suo percorso di recupero e nel ritrovare confidenza con l’ambiente di gara.