"Prossima settimana Federica sugli sci"

Non questa ma la prossima. Federica Brignone è vicina ma non vicinissima al rientro sugli sci. Lo ha precisato Ninna Quario a Radio 24 per chiarire alcune news che davano la campionessa di La Salle pronta al ritorno in pista.

Parola di mamma, non si discute: «Federica era alle ATP Finals di Torino e fra una intervista e l'altra ha solo detto Spero di sciare la settimana prossima, intendendo quella che verrà, non questa in cui siamo». Da qui l'equivoco che anche la Fisi e il fratello allenatore hanno spiegato: «Aspettiamo l'ok dei medici, ancora l'idoneità non c'è: a pronunciarsi saranno il team del J Medical di Torino e l'equipe federale».

Da capire anche il rapporto con l'Arma perché Brignone per ora è in malattia. «Se vorrà venire a sciare con me a Cervinia è ok, ma è cosa diversa e non c'è nessuna dietrologia né tentativo di fare l'eroe. Se ce la farà per i Giochi?», aggiunge ancora Quario, «nessuno può saperlo, nemmeno lei».