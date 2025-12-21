Sofia Goggia è strepitosa: vince il SuperG in Val d'Isere

Una discesa fantastica quella di Sofia Goggia che ha concluso al meglio il week-end di Coppa del Mondo con la netta vittoria del SuperG in val d'Isere: la bergamasca è arrivata davanti a tutti con il tempo di 1'20"24 davanti una delle avversarie più temibili su questa pista, la neozelandese Alice Robinson (1'20"39) mentre al terzo posto si è piazzata l'americana Lindsey Vonn con il tempo di 1'20"60. Bene anche un'altra azzurra, Elena Curtoni, che ha chiuso con il tempo di 1'20"97.

La felicità di Sofia

Con la vittoria odierna la Goggia ha ottenuto il successo numero 27 in Coppa del Mondo. " Ho sciato con tanto margine e la mia gara è stata condizionata dal vento", ha spiegato a caldo ai microfoni della Rai. " Ieri per me è stata una giornata dura, ho pianto un'ora per l'occasione buttata. Il dolore dell'oggi è la benzina del domani, l'ho scritto a Gasperini, l'allenatore della Roma che ha fatto tanto per Bergamo e a cui sono legata. Sono partita dal dolore di non essere riuscita a esprimermi, vincere oggi è bello. E ci sta", ha poi aggiunto soddisfatta.

" Io strepitosa? Strepitosa no, nella parte alta ho tenuto tantissimo, quando sono arrivata in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine però oggi è andata bene così, è bastato e portiamo a casa questa vittoria finalmente - ha aggiunto l'azzurra - Al mio livello, per il percorso della mia carriera, se sei sul podio sei sempre contento, vincere è chiaramente più bello ed è quello a cui ambisco perché so che posso stare su quel gradino del podio. Ieri ho buttato via la gara e ce l'ho ancora qua, mi ha fatto veramente male ma l'importante è avere sempre frecce nella faretra da scagliare. Mi sono fatta il regalo di Natale? Il regalo di Natale me lo sono fatta oggi e l'ho fatto alle altre ieri, ora basta elargire regali sono stata fin troppo generosa" , ha concluso scherzando Goggia.

La gara della Goggia

Sin dalle prime battute la bergamasca ha sfruttato al meglio le caratteristiche della pista: veloce nei punti giusti e precisa tant'é che al secondo intermedio aveva già un secondo di vantaggio. Una sciata pulita e aggressiva che le ha consentito di fare davvero un super tempo. Soltanto in un settore la Robinson aveva fatto meglio ma poi ha perso dei centesimi preziosi piazzandosi in seconda posizione.

Come anticipato dalla campionessa, è stata una gara che è stata in parte anche disturbata dal vento in quota: al 13esimo posto si è piazzata Roberta Melesi, 17esima Laura Pirovano.

La Goggia, adesso, è terza in classifica generale con 372 punti alle spalle di Shiffrin (558) e Robinson (484). Le azzurre torneranno adesso in gara nel prossimo fine settimana in Austria, a Semmering, la "montagna dei viennesi", con uno slalom gigante sabato ed uno speciale domenica.