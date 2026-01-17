Splendida Nicol Delago: vince la discesa libera di Tarvisio, Goggia soltanto undicesima

Una giornata fantastica per i colori italiani: Nicol Delago è arrivata davanti a tutti vincendo la discesa libera di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci, con il tempo di 1'46"28. Alle sue spalle la tedesca Kira Weidle-Winkelmann con il tempo di 1'46"48, al terzo posto la campionessa americana Lindsey Vonn in 1'46"64. Delusione per Sofia Goggia che si è piazzata soltanto undicesima a +1.35 dalla connazionale. Un sogno che si avvera per la 30enne sciatrice di Bressannone alla sua prima vittoria con cinque podi precedenti nella sua carriera ma mai un primo posto. Ma è stata un'ottima giornata per le atlete azzurre: sesta Laura Pirovano e decima Nadia Delago che rientrano tra le prime dieci.

La prova di Delago

Ottima prova, dall'inizio alla fine, una sciata perfetta: nonostante una minima sbavatura non ha perso quei centesimi necessari per arrivare davanti a tutte in una giornata speciale visto che anche la sorella, Nadia, è finita tra le prime dieci. Partenza a spron battuto, molto regolare nello sci e nei tratti pianeggianti dove si doveva mantenere la velocità per poi recuperare molto tempo, alla grande, nonostante la nebbia. Una gara fantastica dove ha messo in campo le sue caratteristiche e qualità innate, sciata potente ma allo stesso tempo leggera dominando, davvero, tutte le avversarie facendo benissimo anche i secondi finali.

La felicità di Nicol

" È stato molto bello anche il podio in Val Gardena ma oggi ha un significato enorme. Voglio ringraziare chi c'è sempre stato e ha creduto in me e noi, anche verso mia sorella ", ha dichiarato Nicol Delago ai microfoni della Rai. " Mi sono sempre divertita a sciare e fare velocità, adesso ho ritrovato la libertà ". Poi le parole verso la sorella Nadia. " Ha fatto una bellissima discesa, all'attacco, anche se le condizioni della pista non erano come all'inizio ".Una vittoria, quela di Nicol, che lascia ben sperare verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Beh, quando hai una buona energia e si è sereni poi quello che arriva è una conseguenza ".

La gara di Sofia Goggia