Splendida Nicol Delago: vince la discesa libera di Tarvisio, Goggia soltanto undicesima

I punti chiave
Una giornata fantastica per i colori italiani: Nicol Delago è arrivata davanti a tutti vincendo la discesa libera di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci, con il tempo di 1'46"28. Alle sue spalle la tedesca Kira Weidle-Winkelmann con il tempo di 1'46"48, al terzo posto la campionessa americana Lindsey Vonn in 1'46"64. Delusione per Sofia Goggia che si è piazzata soltanto undicesima a +1.35 dalla connazionale. Un sogno che si avvera per la 30enne sciatrice di Bressannone alla sua prima vittoria con cinque podi precedenti nella sua carriera ma mai un primo posto. Ma è stata un'ottima giornata per le atlete azzurre: sesta Laura Pirovano e decima Nadia Delago che rientrano tra le prime dieci.
La prova di Delago
Ottima prova, dall'inizio alla fine, una sciata perfetta: nonostante una minima sbavatura non ha perso quei centesimi necessari per arrivare davanti a tutte in una giornata speciale visto che anche la sorella, Nadia, è finita tra le prime dieci. Partenza a spron battuto, molto regolare nello sci e nei tratti pianeggianti dove si doveva mantenere la velocità per poi recuperare molto tempo, alla grande, nonostante la nebbia. Una gara fantastica dove ha messo in campo le sue caratteristiche e qualità innate, sciata potente ma allo stesso tempo leggera dominando, davvero, tutte le avversarie facendo benissimo anche i secondi finali.
La felicità di Nicol
"È stato molto bello anche il podio in Val Gardena ma oggi ha un significato enorme. Voglio ringraziare chi c'è sempre stato e ha creduto in me e noi, anche verso mia sorella", ha dichiarato Nicol Delago ai microfoni della Rai. "Mi sono sempre divertita a sciare e fare velocità, adesso ho ritrovato la libertà". Poi le parole verso la sorella Nadia. "Ha fatto una bellissima discesa, all'attacco, anche se le condizioni della pista non erano come all'inizio".Una vittoria, quela di Nicol, che lascia ben sperare verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Beh, quando hai una buona energia e si è sereni poi quello che arriva è una conseguenza".
La gara di Sofia Goggia
Ancora una volta tra le più attese delle atlete italiane, non ha mai trovato il giusto feeling con la pista di Tarvisio Sofia Goggia: partenza lenta, l'atleta bergamasca ha sempre perso negli intertempi per chiudere settima fino a scivolare poi all'undicesimo posto. "Sicuramente in queste ultime due tappe in discesa libera ho fatto più fatica già dalle prove. Sono molto consapevole di quanto forte posso sciare ma ho fatto fatica a trovare tempismi della curva, sentirmi libera, ma ci stanno alti e bassi. Oggi va così ma sono molto contenta per Nicole Delago visto anche i tanti momenti condivisi assieme", ha spiegato la 33enne bergamasca. "Domani è un altro giorno, ci sarà un’altra disciplina.Visto l’andazzo della stagione mi sto trovando meglio in SuperG. Ho dato quello che avevo, sapevo che mi dovevo inventare qualcosa in questa pista azzeccando tutto dall’inizio alla fine ma poi non essendo veloce sin dall’inizio è un’inerzia che ti porti fino alla fine”.