Tempesta geomagnetica e aurora boreale sull’Italia: ecco cosa sta succedendo

Gli esperti pensavano che la tempesta geomagnetica del 1° ottobre e con effetti nella giornata odierna, venerdì 4 ottobre, sarebbe stata la più forte di questo periodo ma il Sole ha stupito tutti con un altro brillamento ancora più forte avvenuto nelle ultime ore e con effetti soprattutto nella notte di domenica 6 ottobre quando anche in Italia si potrebbe vedere l'aurora boreale, un fenomeno molto raro alle nostre latitudini.

Sono stati gli scienziati del Noaa Space Weather Prediction Center a dare la notizia sui social e sull'account web ufficiale: per questo motivo sono stati emessi avvisi " di tempesta geomagnetica di grado G3 (forte) per il periodo dal 4 al 6 ottobre a causa di un paio di espulsioni di massa coronale che si prevede arriveranno nel corso dei prossimi tre giorni ". Nel dettaglio, se nella giornata di ieri abbiamo parlato di un'eruzione solare del valore X 7.1, quella delle ultime ore è arrivata all'intensità di X 9.1, in pratica la più forte del ciclo solare. Per chi non lo sapesse, i brillamenti causati dai raggi X hanno una scala con le lettere dell'alfabeto A, B, C, M e X con quest'ultima la più forte di tutte. I numeri, poi, indicano l'ulteriore grado di intensità.

Ancora una volta a distanza di poche ore, sulla superficie del Sole si è avuta una fortissima espulsione di massa coronale: come abbiamo visto si tratta di una " nuvola di plasma solare gigante intrisa di linee del campo magnetico, spazzata via dal Sole spesso durante eruzioni di filamenti e brillamenti

solari forti e di lunga durata", spiegano gli esperti.

Still early days following the X9 solar flare from sunspot region 3842 which is the strongest solar flare of Solar Cycle 25 thus far but we do have some preliminary SOHO/LASCO coronagraph imagery from SEEDs right now. We see the beginning of a very nice halo coronal mass ejection… pic.twitter.com/tJsr6Tk6es