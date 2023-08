Earendel, la stella più lontana mai individuata

Non era mai stata "fotograta" una stella più lontana di Earandel ma l'enorme capacità del telescopio spaziale Webb ha consentito di arrivare lì dove gli astronomi non erano ancora mai riusciti a "vedere": ecco che la visione del corpo celeste lontano un miliardo di anni dopo il Big Bang oggi non è più un mistero.

La composizione di Earendel

" Lo strumento NIRCam (Near-Infrared Camera) di Webb rivela che la stella è una massiccia stella di tipo B più del doppio più calda del nostro Sole e circa un milione di volte più luminosa ", hanno spiegato gli scienziati della Nasa in un comunicato. Il team di ricerca che l'ha scoperta per prima, come detto, ha chiamato la stessa Earendel che si trova nella galassia "Sunrise Arc" ed è rilevabile soltanto grazie alla potenza tra la tecnologia umana e l'effetto naturale chiamato "lente gravitazionale". I telescopi Hubble e Webb l'hanno potuta rilevare " grazie al suo fortunato allineamento dietro una ruga nello spazio-tempo creata dal massiccio ammasso di galassie WHL0137-08", sottolineano gli scienziati. L'ammasso di galassie che c'è tra noi ed Earendel è talmente massiccio " da deformare il tessuto dello spazio stesso, il che produce un effetto di ingrandimento, consentendo agli astronomi di guardare attraverso l'ammasso come una lente d'ingrandimento" .

In realtà, però, Earandel è una stella estremamente piccola perché l'immagine ad infrarossi di Webb l'ha ingrandita di quattromila volte rispetto alla sua grandezza naturale. Stelle come questa, poi, molto spesso hanno delle "compagne": gli astronomi spiegano infatti di poter trovare tracce di altri corpi celesti " più freschi e rossi " a causa della luce allungata dall'espansione dell'universo a lunghezze d'onda superiori a quelle rilevabili dagli strumenti come Hubble e visibili soltanto con il telescopio Webb.

Le caratteristiche della galassia