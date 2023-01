Via Lattea, scoperta la stella situata al suo confine più estremo

Anche le galassie, nonostante la loro immensità, possiedono dei confini: alcuni scienziati dell'Università della California hanno scoperto qual è la stella che fa da spartiacque tra la nostra Via Lattea e la galassia di Andromeda che è la nostra "vicina di casa" nello Spazio.

Qual è la distanza

È stato il telescopio Canada-Francia-Hawaii (Cfht), situato alle Hawaii, a fare la mirabolante scoperta: la distanza rispetto alla Terra è di un milione di anni luce ed è quella più lontana mai osservata. L'astro non è l'unico bensì fa parte di un complesso di 200 stelle posizionate proprio al margine ultimo della nostra galassia: la scoperta ha permesso di tracciare, per la prima volta, i confini più esterni dell'alone della Via Lattea.

"Ridefinisce i confini"

Felicità e stupore anche dagli esperti addetti ai lavori: " Questo studio ridefinisce ciò che costituisce il limite esterno della nostra galassia ", ha dichiarato Raja GuhaThakurta, co-autore dello studio guidato da Yuting Feng e pubblicato su NewsCenter. Come detto, all'esterno della Via Lattea c'è la galassia di Andromeda, entrambe così grandi " che quasi si toccano. Proprio per questo - ha aggiunto GuhaThakurta - l 'alone esterno è molto difficile da studiare, nonostante contenga buona parte della massa dell'intera galassia ".

Questo raggruppamento stellare fa parte di quelle che sono chiamate RR Lyrae: sono chiamate "stelle variabili periodiche" che si trovano facilmente negli ammassi globulari e utilizzate come unità di misura standard per misurare le distanze galattiche grazie all'aiuto della scala delle distanze cosmiche. Gli esperti spiegano che queste stelle si espandono e contraggono periodicamente ma in maniera assolutamente regolare e cambiano anche la loro luminosità simile a un elettrocardiogramma: GuhaThakurta ha usato la metafora dei " battiti del cuore della galassia " per spiegare il loro funzionamento.

L'origine della prima stella

Quasi come un segno del destino, proprio un paio di giorni fa è stata ricostruita l'origine di una delle stelle più antiche della Via Lattea, ritenuta un vero e proprio fiore all'occhiello dell'archeologia stellare. Si chiama Smss 1605-1443 e gli esperti la chiamano "stella binaria" perché nella sua atmosfera conserva in maniera intatta gli elementi chimici di quando si è formata fino a raggiungere lo status di stella. Anche stavolta, l'eccellente risultato si è avuto grazie alla supertecnologia dello spettrografo Espresso montato sui telescopi del Vlt all'Osservatorio europeo meridionale (Eso) in Cile. La pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics parla italiano visto che del team internazionale fanno parte alcuni ricercatori guidati dal prof. David Aguado dell'Università di Firenze oltre a numerosi astronomi dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf).