Lo spazio in diretta, la Nasa lancia la sua piattaforma streaming: ecco di cosa si tratta

Ancora poche ore per il debutto del primo canale tv streaming della Nasa, usufruibile da tutti perché gratuito, che prenderà il via mercoledì 8 novembre: il nome è Nasa+ ed è il primo servizio on-demand che si può ottenere aggiornando l'app dell'Agenzia indipendente degli Stati Uniti dando pieno accesso a un nuovo mondo di contenuti per appassionati e addetti ai lavori.

Come sarà Nasa+

" Nessun abbonamento richiesto. Nessuna pubblicità. Nessun costo. Adatto alle famiglie! Spettacoli dal vivo ", scrive la Nasa. Attraverso il nuovo servizio di streaming senza contenuti pubblicitari, gratuito e pensato per le famiglie, " gli utenti avranno accesso alla copertura in diretta dell'agenzia vincitrice dell'Emmy Award e alla visione delle missioni della Nasa attraverso raccolte di serie di video originali, tra cui una manciata di nuove serie lanciate con il servizio di streaming", spiega l'Agenzia in un comunicato.

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu



No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ — NASA (@NASA) November 1, 2023

Qual è la mission

" Stiamo mettendo lo spazio su richiesta e a portata di mano con la nuova piattaforma di streaming della Nasa ", ha dichiarato Marc Etkind, amministratore associato e Office of Communications del quartier generale. " Trasformare la nostra presenza digitale ci aiuterà a raccontare meglio le storie di come la Nasa esplora l’ignoto nell’aria e nello spazio, ispira attraverso la scoperta e innova a beneficio dell’umanità ”.

Il canale streaming sarà disponibile sulla maggior parte delle principali piattaforme tramite l'app Nasa e si potrà fare il download su smartphone e tablet che utilizzano iOS e Android, ma anche sull'Apple Tv e Fire Tv. Dopo aver lanciato le nuove piattaforme digitali, la Nasa continuerà a collegare i più importanti siti web " di agenzie e librerie multimediali in questa nuova esperienza per ottimizzare continuamente tutte le informazioni condivise tra i suoi centri, missioni e programmi" . In questo modo, l'Agenzia vuole incentivare la conoscenza per ricerca e Scienza ma anche il desiderio di esplorare il mondo con occhi diversi e comodamente dallo streaming ottenuto tramite i propri dispositivi.