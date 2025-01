Tutti i segreti delle carote di ghiaccio estratte dal cuore d'Antartide

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono in arrivo carote speciali, antichissime, che sono anche delle capsule temporali. No, non si mangiano, ma si studieranno: i ricercatori europei del progetto Beyond EPICA – Oldest Ice, coordinato dall’Istituto di scienze popolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ips) hanno infatti estratto in Antartide delle carote di ghiaccio a una profondità di 2800 metri, un record. Che non serve per entrare nel Guinness dei primati, piuttosto per studiare il clima passato e le concentrazioni di gas serra nell’arco di un milione di anni fa e mezzo di anni.

Gianluca Fasani, ricercatore presso ENEA-UTA e responsabile della logistica per Beyond EPICA spiega che queste carote preziosissime (le carote più costose del mondo sono di ghiaccio, chi l’avrebbe mai detto) arriveranno in Europa per essere analizzate dai vari laboratori sulla nave rompighiaccio Laura Bassi, mantenendo la temperatura a meno cinquanta gradi Celsius con l’utilizzo di speciali contenitori frigoriferi. Insomma, un’impresa per niente banale per trovare una carota veramente EPICA.

Dalla quale potremo capire meglio quanto ha influito l’attività umana sul clima, quella più recente, soprattutto, un milione e mezzo di anni fa neppure c’eravamo come specie, e i vari ominidi inquinavano poco.

Anzi, mentre oggi combattiamo il global warming causato da noi, i nostri antenati nel Pleistocene hanno avuto a che fare con l’ultima grande glaciazione (la glaciazione Würm, durata tra centoundicimila e dodicimila anni fa), e non è che potessero farci un granché. Comunque sia, aspettiamo l’esito delle carote.