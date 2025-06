Scorsese snobba i cinema: "In sala troppa distrazione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il regista Martin Scorsese ha dichiarato di non riuscire più a vedere film nelle sale cinematografiche a causa del comportamento irrispettoso del pubblico. L'autore di capolavori della storia del cinema come Taxi Driver e Quei bravi ragazzi ha rivelato che l'esperienza della sala oggi lo disturba a tal punto da impedirgli di concentrarsi sul film.

A riportare le dichiarazioni del regista è il giornale inglese The Guardian, che cita una conversazione tra Martin Scorsese e un famoso critico cinematografico statunitense, Peter Travers. Durante l'intervista, pubblicata sul blog The Travers Take, il cineasta italoamericano ha raccontato con amarezza come l'atmosfera nelle sale sia diventata ormai invivibile: «La gente parla al telefono durante la proiezione - ha detto Scorsese -, si alza in continuazione per comprare snack e bibite giganti, e il rumore è tale da coprire i dialoghi degli attori». Quando Travers gli ha fatto notare che anche da giovani si parlava in sala, Scorsese ha replicato con un'osservazione significativa: «Sì, forse è vero - ha ammesso il regista - ma quando parlavamo, era sempre del film. Era parte del divertimento, dello scambio. Ora invece è solo distrazione».

Nonostante la delusione per il comportamento del pubblico moderno, la carriera di Martin Scorsese non sembra mostrare segni di rallentamento. Il regista è attualmente impegnato in diversi progetti: un crime drama ambientato alle Hawaii con protagonista Dwayne Johnson e un documentario sull'ultima parte della vita di Papa Francesco, con il quale il regista ha condotto una toccante intervista finale.

Nel corso della sua carriera, Scorsese ha ricevuto ben 16 nomination agli Oscar, vincendo la statuetta come miglior regista per il film The Departed. Il bene e il male nel 2007 con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson. Il suo contributo al cinema mondiale resta incalcolabile, anche se oggi preferisce godersi i film lontano dalle distrazioni delle sale.