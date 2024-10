Addio a Michael Newman, storico bagnino di "Baywatch"

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto all'età di 68 anni per "complicazioni cardiache" Michael Newman, attore noto al grande pubblico per aver recitato nella serie Baywatch. La scomparsa risale a domenica 20 ottobre, ma solo oggi se n'è avuta notizia. A confermarlo al sito di People, il regista e amico Matt Felker.

La malattia

Da tempo Mike, che nel telefilm Baywatch oltre ad interpretarlo era un bagnino anche nella vita reale, soffriva di gravi problemi di salute e nel 2006 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Nell'iconica serie è apparso in ben 150 episodi un vero record se si pensa che solo il protagonista David Hasselhoff aveva girato più puntate di lui.

La sua vita

Originario di Los Angeles era stato, anche durante le riprese del telefilm, un pompiere a tempo pieno, professione questa che ha poi continuato anche alla fine della serie. La sua terribile malattia, scoperta nel 2006, era stata anche uno dei temi raccontati nella docuserie After Baywatch: Moment in the Sun.