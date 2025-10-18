Alessandro Haber sbarca sul web con Lo Psicologo

Lo Psicologo. Questo il titolo della nuova serie con Alessandro Haber che verrà presentata il prossimo 27 ottobre alla Casa del Cinema di Roma alle 19.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Enrico Pittari, è prodotto da Golden Boys Produzioni – casa di produzione fondata dallo stesso Pittari con Salvio Simeoli – e realizzato in collaborazione con l’Accademia Professione Artista. Lo Psicologo è una serie di episodi brevi, ciascuno della durata di cinque minuti, ma è diversa da una semplice webserie, perché si tratta di "un vero e proprio esperimento di linguaggio, un gesto artistico che sfida la forma e il tempo della narrazione classica". Lo Psicologo nasce come progetto formativo e creativo, in un contesto che unisce scouting, laboratorio e produzione. Una seconda stagione è già in fase di scrittura. La prima, invece, verrà presentata per la prima volta al pubblico in uno degli spazi simbolo del cinema italiano, con una serata evento che si preannuncia fuori dagli schemi.



Haber è interprete d’eccezione di un personaggio fuori dagli schemi, in un formato narrativo pensato per rompere le regole e riscrivere la grammatica della serialità. L'attore incarna un “psicologo” senza titoli e senza filtri, capace di assorbire le angosce del presente per restituirle sotto forma di empatia tossica, cinismo chirurgico e una saggezza sporca, inquieta, borderline. Attorno a lui, un gruppo eterogeneo di attori emergenti e non: Caterina Boccardi, Andrea De Satti, Antonella Bavaro, Alessia Thomas, Manuela Derme, Giovanni Schiavo, Marco Sutera, Alberto Vetroni, Carlotta Venditti, Gennaro Acri, Salvatore Lanciano, Lorenzo Montaguti, Michele Luise e Loredana Mantuano.

La serie è il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto professionisti e allievi dell’Accademia Professione Artista, fondata dagli stessi autori.

La fotografia è di Matteo De Angelis, scenografia e costumi sono a cura di Valeria Fiore, Marco Modafferi è assistente alla regia, Giulia Di Stefano segretaria di edizione e Eleonora Tanzi assistente di produzione, mentre la comunicazione è affidata all’agenzia Incandenza.