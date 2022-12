Le cinque serie tv da vedere per entrare nell'atmosfera di Natale

Il giorno di Natale non è solo buon cibo, pandoro, panettoni e lo scambio di regali con amici e parenti. Il Natale può anche essere un giorno da trascorrere in panciolle davanti la tv dopo un pranzo luculliano. Può anche essere una fetta di dolce tipico e una buona serie tv. Oggi, il santo Natale può essere celebrato in molti modi e, le tante piattaforme in streaming disponibili nel nostro paese, hanno arricchito i loro cataloghi con film, serie e reality show a tema. Se Netflix fino ad ora è stato l’unico colosso della tv fruita on web a offrire tante produzioni a tema natalizio, si sono aggiunte, soprattutto nel corso del 2022, anche Disney+ che ha una sezione con film per tutta la famiglia, e anche quello di Amazon Prime Video.

Come al solito, anche quando di tratta di serie tv a tema natalizio, non è facile muoversi in un contesto così ampio. Sono tantissimi i prodotti offerti e nati per un selvaggio binge watching. Trovare quello da vedere senza se e senza ma non è affatto facile. Ci siamo calati nel "mood" del santo Natale e abbiamo cercato di capire quale potesse essere la serie da vedere il 25 dicembre e durante le feste. Ne abbiamo selezionale cinque. Alcune sono recenti, altre sono di un paio di anni fa, ma restano un "evergreen" per vivere l’atmosfera festosa di Natale.

Dash & Lily

È stata una delle prime serie a tema che sono state realizzate da Netflix. Gli 8 episodi che compongono la prima e unica stagione (il colosso ha deciso di cancellare una vera perla allo stato grezzo) sono stati condivisi nel novembre del 2020. Al centro della vicenda c’è la storia, per l’appunto, di Dash e Lily. Lui un adolescente cinico e tormentato, lei una ragazza piena di sogni e di speranze. I due, per puro caso, si conosceranno grazie a un quaderno rosso che Lily ha dimenticato in una libreria di New York. Dash, incuriosito da ciò che ha letto tra le pagine di quel quaderno, comincerà a muoversi tra le strade di una magica Manhattan pur di trovare la ragazza che ha rapito il suo cuore. Una serie tv semplice e onesta, romantica al punto giusto che non scade mai scadere nel patetico. Dolce come una fetta di pandoro appena sfornato.

Odio il Natale

Si nota come anche nel 2022 è proprio la piattaforma di Netflix che continua a sfornare serie tv di Natale come se non ci fosse un domani. E, nel calderone, è giusto segnalare Odio il Natale. È la prima serie italiana a tema che è stata promossa dal colosso dello streaming mondiale. Remake di una serie norvegese, lo show che vede nel cast una convincente Pilar Fogliati, è una divertente commedia degli equivoci che racconta la vita e gli amori di una trentenne che non crede nell’esistenza dell’anima gemella. Costretta a fingere di essere fidanzata per non incorrere in domande scomode da parte dei familiari, presto o tardi scoprirà che, per una donna come lei, non è poi così difficile trovare il vero amore. Sagace e pungente, la serie è una satira realistica sulle condizioni dei trentenni di oggi che vivono in un mondo che non riconoscono più.

Nuovo Santa Clause Cercasi

Da Netflix ci spostiamo su Disney+. Il nuovo colosso dello streaming, oltre a proporre in catalogo una selezione di film e di episodi a sfondo natalizio, ha realizzato anche una vera e propria commedia a episodi sul mito di Babbo Natale. Con il titolo di Nuovo Santa Clause cercasi, la miniserie televisiva che è stata già rinnovata per una seconda stagione, funge da sequel al film Santa Clause è nei guai, terzo capitolo di un franchise comico per tutta la famiglia. Tim Allen torna nel ruolo di Babbo Natale senza dimenticare la sua verve comica pungente e dissacrante. Una storia piena di luci e colori ambientata proprio nel periodo più bello dell’anno che vede Babbo Natale, dopo una serie di mirabolanti avventure, cercare di andare in pensione ma non sarà facile per lui trovare il suo degno successore.

Natale con uno sconosciuto

Prima ancora che il fenomeno delle serie natalizie diventasse mainstream in Italia, è nel nord Europa che da sempre si celebrano le festività con storie dolci e divertenti sul mondo che stiamo vivendo. E Natale con uno sconosciuto è uno di questi. Nato in Norvegia, adattato poi nel nostro Paese in un remake di tutto rispetto, la serie è composto da due stagioni prodotte tra il 2019 e il 2020. Attualmente lo show è disponibile su Netflix diventando poi un piccolo ma grande cult per gli appassionati. Al centro della vicenda c’è una storia dolce e amara sulla ricerca del vero amore a Natale. L’infermiera Johanne reagisce alle pressioni familiari sulla sua vita sentimentale inventandosi un fidanzato: ora ha poco meno di un mese per trovarne uno da portare alla cena di Natale.

Tre giorni di Natale

E poi anche dalla Spagna arriva una serie tv che racconta il Natale. Più che una serie è un mini film diviso in tre episodi che, in piattaforma, è arrivato quasi tre anni fa ma resta ancora oggi uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico. Una storia intima e personale di crescita e di resilienza che abbraccia tre epoche "storiche" diverse tra loro. La vicenda si concentra su quattro sorelle che tutti gli anni celebrano il Natale nella loro casa di famiglia. Il racconto però si focalizza su tre momenti diversi della loro vita che, a loro volta, rappresentano tre fasi chiave della loro esistenza: adolescenza, età adulta e vecchiaia. Attraverso lo scorrere del tempo e le diverse prospettive, si possono conoscere dinamiche familiari, segreti e confronti personali.