L'ultima follia liberal all'università: "Non dite la parola Natale"

L'ossessione per l'inclusione e per le minoranze del follemente corretto sta assumendo toni grotteschi. Con il timore di offendere quella o l'altra minoranza, infatti, si finiscono per cancellare identità e tradizioni. L'ultima follia progressista arriva dall'Università di Brighton, la quale, secondo il Daily Mail, avrebbe consigliato al personale di non menzionare la parola "Natale" e di chiamarlo invece " periodo di chiusura invernale ". Certo, non si tratta di un obbligo o di un'imposizione ma di un "consiglio", di una raccomandazione: è però sintomatico che un ateneo si senta in dovere di fare anche solo questo. Motivo? La parola " Natale " è troppo " cristiana-centrica ", secondo un documento di nove pagine di " orientamento linguistico inclusivo " inviato ai docenti dell'università. Inclusione di che cosa, esattamente? Come se - una vera e propria assurdità, frutto dell'ignoranza - fare gli auguri di Natale rappresentasse una tradizione minacciosa per le altre religioni o fosse il retaggio di qualcosa di arcaico e da superare.

Crociata politically correct contro il Natale

Un'altra raccomandazione contenuta nel documento di nove pagine menzionato dal tabloid inglese consiglia al personale di non chiedere agli studenti " qual è il tuo nome di battesimo? ": al posto di questa semplice domanda è preferibile usare l'espressione spoglia di qualsiasi riferimento come " qual è il tuo nome? " o " qual è il tuo vero nome?". Sia mai che qualcuno si senta offeso. Secondo la medesima guida, le generalizzazioni basate sull'età delle persone dovrebbero essere evitate: ad esempio, " gli anziani non possono usare la tecnologia " è una frase che, secondo il documento, non dovrebbe essere impiegata in alcun modo. Inoltre, il personale dell'Università di Brighton dovrebbe essere usare " un linguaggio inclusivo con sicurezza ed efficacia, al fine di garantire che sia gli studenti che il personale si sentano al sicuro, apprezzati e rispettati ", afferma il documento.

Follia dall'Inghilterra

Lo stesso documento afferma: " Il linguaggio è fortemente condizionato dalle norme dominanti nella cultura. Gli atteggiamenti prevalenti, le idee sbagliate e gli stereotipi sono incorporati nelle modalità di comunicazione e questi fattori a volte si riflettono – consapevolmente o meno – nel linguaggio che usiamo quando comunichiamo e ci riferiamo agli altri ". Ciò significa che la comunicazione, " sia orale che scritta, può essere offensiva anche quando non è nostra intenzione ". Andrew Allison, della Freedom Association, ha commentato la notizia spiegando che le università " dovrebbero essere luoghi in cui le idee sono liberamente dibattute. Questo è orwelliano e ridicolo. Il personale e gli studenti dovrebbero ignorarlo e passare un buon Natale ".