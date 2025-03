Daredevil rinasce a metà

Ascolta ora 00:00 00:00

È tornato il diavolo cieco, il vigilante mascherato più amato del mondo Marvel. Daredevil - Rinascita è ora disponibile su Disney+. La serie, ideata da Dario Scardapane, Matt Corman e Chris Ord, ha avuto una gestazione molto lunga. Si tratta della continuazione ufficiale della serie tv Daredevil, prodotta dal 2015 al 2018 da Marvel Television e originariamente pubblicata su Netflix. Quindi una resurrezione in tutti i sensi con cambio di piattaforma. Il risultato è un reboot che teme la cesura ma non vuole ricordare troppo l'originale. Il risultato è una buona serie piena di citazioni. Forse però un po' troppe. Le puntate sono dense e frammentate, toccano superficialmente una miriade di temi che vanno dal politico al sociale, introducendo o reintroducendo villain e supereroi (Bullseye, Punitore, Muse, Tigre bianca) destinati a fare comparsate per un paio di puntate o poco più. Anche dal punto di vista degli scontri fisici, componenti fondamentali delle prime stagioni, il livello dell'azione è decisamente ridimensionato, con qualche lodevole eccezione.

Insomma la serie risente della presenza di troppe mani e porta le tracce di tutta la crisi dell'universo Marvel. Però ci sono spunti che fanno sperare in una seconda stagione dove a rodaggio finito l'avvocato che si trasforma in un demone trovi la sua nuova strada.