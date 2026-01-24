"60 milioni di interazioni per Falsissimo". Ma i dati smentiscono Corona

Un tempo quando qualcuno inciampava in qualche errore marchiano eravamo soliti dire che il poveretto aveva preso fischi per fiaschi, aveva grossolanamente confuse due cose diverse tra loro. Chissà, forse anche Fabrizio Corona parlando con i giornalisti al termine dell’udienza tenutasi al Tribunale di Milano per la richiesta di blocco dello streaming della nuova puntata dedicata all’affaire Signorini, ha preso fischi per fiaschi scambiando le interazioni con le visualizzazioni. «Qui stiamo parlando – ha detto Corona riferendosi alle performance degli account social di Falsisissimo.it - di 12-15 milioni di persone a puntata. Tra tutte le interazioni social, TikTok, Instagram e Youtube, parliamo di 60-70 milioni di interazioni».

Però, se proviamo a voler fare i conti delle interazioni si vedrà da subito che c’è qualcosa che non torna nei numeri citati da Corona, come se il pallottoliere delle reaction utilizzato per mettere in fila i commenti, i like e le interazioni dei suoi video e post avesse qualche difetto di funzionamento. Intanto, per farla semplice, possiamo a pena di smentita dire che le interazioni sono molto più basse di quelle sventolate: infatti, se sommiamo quelle ottenute complessivamente da tutti i post, quindi non solo da quelli dedicati all’affaire Signorini, ma da quando gli account sono stati aperti e se mettiamo insieme anche le interazioni incassate dagli account personali di Corona, dal mese di novembre del 2024 fino a oggi, allora la somma finale è decisamente altra: 10.244.991 in tutto, altro che 60 o 70 milioni. Le interazioni, vale qui la pena ricordare, sono la fortuna degli influencer, perché esse poi si condensano nell’engagement del canale ovvero nella percentuale di coinvolgimento ottenuta dai singoli post.

Certo, parliamo di numeri importanti, ma ben lontani da quelli dichiarati ieri ai giornalisti. Se invece passiamo al conteggio delle visualizzazioni, che molto probabilmente hanno poi indotto nell’errore al rialzo Corona, è evidente che la somma finale ottenuta dai video dedicati alla vicenda di Alfonso Signorini, raggiungono la soglia indicata dall’imprenditore del gossip, ma in ogni caso siamo ancora ben distanti dai numeri di views per singola puntata. C’è da dire che le visualizzazioni delle ultime puntate sono in forte aumento, in alcuni casi sono più che raddoppiate nell’ultimo mese, però non raggiungono mai, neanche le sfiorano per la verità, i numeri di 12-15 milioni che dice Corona. Sul canale Youtube le due puntate su Signorini, pubblicate il 15 e il 22 dicembre scorsi, hanno ottenuto una media di 6 milioni di visualizzazioni – giusto la metà rispetto all’audience vantata a voce – mentre sull’account Instagram sempre le puntate hanno incassato una media di 7.5 milioni di views.

Infine, è opportno precisare, vista anche la suggestione lanciata sempre ieri da Corona di una sua possibile lista alle elezioni politiche del 2027, proprio grazie all’audience social dei suo canali, che nella logica mediale delle piattaforme, le interazioni sono funzionali a costruire con la community legami

solidi, duratori e capaci di convertire l’interesse in qualcosa di diverso, anche un voto, mentre le visualizzazioni hanno una capacità di fidelizzazione molto più bassa e rimangono un legame liquido tra influencer e follower.