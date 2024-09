Emmy 2024: le serie vincitrici da vedere assolutamente

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è da poco conclusa negli Stati Uniti la 76esima edizione degli Emmy Awards, i premi che incoronano tutto il meglio della serialità statunitense. I premi della serata non hanno rappresentato nessun colpo di scena, dal momento che era stato già possibile indagare l'andamento dei gusti di critica e pubblico. Detto questo, però, gli Emmy Awards continuano ad essere una cartina di tornasole abbastanza funzionale per chi è alla ricerca di serie tv da recuperare o scoprire. Alla luce dei premi assegnati questa notte, allora, ecco quali sono le migliori serie tv premiate che valgono senza dubbio una visione.

The Bear

Giunta alla sua terza stagione - disponibile su Disney+ a partire dallo scorso agosto - The Bear è stata una delle serie più premiate, portandosi a casa il riconoscimento per i migliori attori non protagonisti, il miglior attore guest star e miglior regia, mentre Jeremy Allen White ha vinto di nuovo come miglior attore protagonista di una serie comedy. La storia di The Bear è quella di Carmy (Allen White), che dopo la morte del fratello (il premiato Jon Bernthal) torna nella sua città natale e decide di trasformare la tavola calda di famiglia in un ristorante gourmet. Chef di talento con una famiglia altamente disfunzionale alle spalle, Carmy dovrà affrontare anche i suoi demoni personali. Serie tv di cucina ma anche di crescita e accettazione, The Bear è senza dubbio uno dei migliori prodotti di questi ultimi anni, anche a dispetto di una terza stagione che forse non ha saputo tenere il peso delle aspettative.

Shōgun

Nella notte degli Emmy Awards nessuna serie tv è riuscita a vincere tanto quanto Shōgun, anch'esso disponibile su Disney+, che ha vinto ben diciotto premi su venticinque nomination totali. Ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo e tratta dal romanzo omonimo firmato da James Clavell, Shōgun fotografa un momento specifico della storia nipponica, quando all'orizzonte si profila una guerra civile che annullerà qualsiasi certezza. Il protagonista è Lord Yohii Toranaga (Hiroyuki Sanada), che è costretto a guardarsi le spalle dai nemici del Consiglio dei Reggenti e la cui vita cambierà quando una nave europea viene trovata abbandonata nei pressi di un remoto villaggio abitato solo da pescatori.

Baby Rendeer

Tra i titoli che più hanno fatto discutere nella stagione televisiva che ci siamo lasciati alle spalle, c'è senza dubbio Baby Reender, la serie scritta, diretta e interpretata da Richard Gadd, che nella storia ha riversato moltissimi elementi autobiografici. Proprio il suo essere basata su fatti realmente accaduti è stato ciò che ha fatto accendere la curiosità del pubblico. Richard è un uomo che vorrebbe sfondare come comico, ma è intrappolato in un lavoro al bar che lo lascia scontento. Un giorno, proprio sul posto di lavoro, incontra Martha, una donna che lo muove a compassione sia per le forme del suo corpo sia per una vita che non sembra brillante come racconta. Richard, dunque, decide di darle importanza, senza sapere che Martha è in realtà una stalker. Ma è davvero lei l'unica carnefice della relazione? Oppure Richard ha bisogno di quell'ossessione per cercare di sanare un dolore più antico?

Hacks

Chiudiamo i consigli sulle serie tv da recuperare dopo la notte degli Emmy Awards citando Hacks, la serie che si è portata a casa il premio come Miglior Serie Commedia. Giunta alla sua terza stagione, la serie tv racconta la vita di due donne: da una parte un'imprenditrice che si è esibita per anni a Las Vegas (Jean Smart) e che ora sta guardando il lento declino della sua fama e del suo successo.

Dall'altra un'autrice di commedie () che ha dovuto fronteggiare la cosiddetta shitstorm derivante da un tweet controverso contro una figura politica, sommerso da polemiche. Queste due donne, che sembrano non avere davvero niente in comune, decidono di avviare una collaborazione per salvare le proprie carriere, ma la vita insieme sembra più difficile del previsto.