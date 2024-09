Emmy Awards 2024, trionfa Shōgun con 18 premi

Cala ufficialmente il sipario sulla 76esima edizione degli Oscar della tv che hanno visto trionfare: Hacks, Shōgun e Baby reindeer, rispettivamente miglior serie comica, miglior serie drammatica e miglior miniserie. La cerimonia degli Emmy Awards 2024 – condotta dal duo comico di padre e figlio Dan e Eugene Levy – si è svolta nella notte tra il 15 e il16 settembre al Peacock Theatre di Los Angeles e, come ogni anno, sono stati assegnati i prestigiosi premi televisivi. A pochi mesi dalla cerimonia degli Emmy 2023 – posticipata a causa degli scioperi di SAG-AFTRA e Writers Guild of America – sono stati premiati gli show televisivi che hanno mandato in onda almeno sei episodi nel periodo compreso tra giugno 2023 e maggio 2024 (per le miniserie, invece, devono essere andati in onda, in questo lasso temporale, tutti gli episodi).

La miglior serie drammatica e la miglior commedia

A fare incetta di premi, Shōgun, il titolo con più riconoscimenti, ben 18 su 25 candidature. Basata sull'omonimo romanzo bestseller di James Clavell, la serie (disponibile in Italia su Disney+) è ambientata nel Giappone del 1600, in un momento cruciale segnato dall'inizio di una guerra civile destinata a cambiare il corso di un intero secolo. Il termine Shōgun si riferisce al titolo ereditario attribuito ai dittatori politici e militari che governarono il paese dal 1192 al 1868. Questa serie, insieme crudele e poetica, esplora temi di diversità e accoglienza. Il protagonista e produttore, Hiroyuki Sanada ha ringraziato in giapponese e ha detto: “La nostra passione ha superato gli oceani e le frontiere”.

Hacks è, invece, la serie che ha trionfato sul fronte commedia che, in tre stagioni, ha affiancato due stili di comicità completamente diversi: da un lato, quello di Deborah Vance (interpretata da Jean Smart) e dall'altro, quello di Ava Daniels (Hannah Einbinder). La prima, una donna con una carriera di successo e una residence in un famoso casinò di Las Vegas e la seconda, una giovane autrice di commedie caduta in disgrazia nel settore a causa di un tweet controverso rivolto a un politico. Gli showrunner, Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky hanno affermato: “Siamo fortunati a vivere questo sogno e vogliamo ringraziare tutti gli artisti e i tecnici che hanno lavorato a questo show. Quando abbiamo cercato di fare capire l'idea di questa storia con questa protagonista un po' avanti con l'età non è stato facile, ricordiamo che solo il 3% dei protagonisti della tv hanno più di 60 anni e invece abbiamo tanti sessantenni fra noi”. The Bear, pur non avendo vinto il premio come miglior serie, ha comunque ottenuto importanti riconoscimenti: Jeremy Allen White è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie comica, mentre Liza Colón-Zayas, nel ruolo di Tina, ed Ebon Moss-Bachrach, che interpreta il cugino Richie, hanno conquistato i premi come migliori attori non protagonisti.

Nel corso della serata, inoltre, è apparo il cast di West Wing – Tutti gli uomini del presidente, la serie ambientata alla Casa Bianca con Martin Sheen e Alison Janney che, in occasione della reunion per i 25 anni dello show, ha invitato il pubblico a registrarsi per votare a novembre. Presenti anche Henry Winkler e Ron Howard hanno riportato in vita lo spirito di Happy Days, tornando nei ruoli iconici di Fonzie e Richie.

Tutti i premi degli Emmy 2024

Miglior serie commedia - Hacks

Miglior serie drammatica - Shōgun

Miglior miniserie - Baby Reindeer

Miglior reality competitivo - The Traitors

Miglior varietà talk show - The Daily Show

Miglior varietà scripted - Last Week Tonight with John Oliver

Miglior attore protagonista in una serie commedia - Jeremy Allen White - The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie commedia - Jean Smart - Hacks

Miglior attore protagonista in una serie drammatica - Hiroyuki Sanada - Shōgun

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica - Anna Sawai - Shōgun

Miglior attore protagonista in una miniserie o film - Richard Gadd - Baby Reindeer

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film - Jodie Foster - True Detective: Night Country

Miglior attore non protagonista in una serie commedia - Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia - Liza Colon-Zayas - The Bear

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica - Billy Crudup - The Morning Show

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica - Elizabeth Debicki - The Crown

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film - Lamorne Morris - Fargo

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film - Jessica Gunning - Baby Reindeer

Miglior attore guest star in una serie drammatica - Néstor Carbonell, Shōgun

Miglior attrice guest star in una serie drammatica - Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith

Miglior attrice guest star in una serie comica - Jamie Lee Curtis - The Bear

Miglior attore guest star in una serie comica- Jon Bernthal - The Bear

Miglior film per la tv - Quiz Lady

Miglior sceneggiatura di una serie comica - Hacks, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Miglior sceneggiatura di una serie drammatica - Slow Horses, Will Smith

Miglior sceneggiatura di una miniseries - Baby Reindeer, Richard Gadd

Miglior regia di una serie comica - The Bear, Christopher Storer

Miglior regia di una serie drammatica - Shōgun, Frederick E.O. Toye

Miglior regia di una miniserie o film tv - Ripley, Steven Zaillian

Miglior Documentario Nonfiction – Beckham