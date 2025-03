Il giudice restituisce Avetrana ad “Hollywood”

Ascolta ora 00:00 00:00

Ebbene sì, Avetrana fu proprio “Hollywood”. Nell’accezione peggiore del termine, ma fu proprio “Hollywood”, sinonimo della realtà più tragica che diventa fiction ad uso e consumo del peggior voyeurismo tv. Com’è in uso da tempo, esattamente da quando i drammi più cupi della cronaca nera sono diventati i più “luminosi” spunti per serie tv e programmi pseudo giornalisti che ravanano nel torbido. Ma torniamo ad Avetrana “hollywoodiana” così definibile a tutti gli effetti, ora che il tribunale di Taranto ha statuito che la serie Disney+ può tornare a titolarsi “Avetrana - Qui non è Hollywood”.

È stato infatti revocato il decreto emesso precedentemente che aveva impedito l'utilizzo del nome Avetrana nel titolo della serie. “La serie si riappropria finalmente di uno dei suoi elementi fondanti - ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa -. È, a tutti gli effetti, una restituzione. Per noi autori il titolo non poteva prescindere dal nome del paese in cui i fatti sono avvenuti. Avetrana è parte della storia e protagonista della serie". Aggiunge Daniel Frigo, Country Manager della Walt Disney Company Italia: “Per l'industria audiovisiva si tratta di una decisione di estrema importanza in quanto riafferma con forza il principio della libertà di espressione artistica quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico". Contenti loro… Intanto ad Avetrana la notizia è stata accolta con disappunto.

Sindaco e cittadinanza che intimarono alla Disney di rimuovere il nome di Avetrana dal titolo della serie sono delusi. Per i compaesani di zio Michele e degli altri protagonisti del delitto della 15enne Sarah Scazzi avvenuto nel 2010 si tratta di una “sconfitta e dell’ennesima manciata di fango su Avetrana”.

Dopo essere stata acclamata dalla critica e dal pubblico italiano, la serie ha debuttato il 20 novembre 2024 su Disney+ e l'11 dicembre su Hulu negli Stati Uniti, diventando “la serie di general entertainment più vista su Disney+ in Italia dal lancio della piattaforma avvenuto nel 2020”. Ma c’è da gioirne o da preoccuparsi?