Harry Potter, online la prima foto della serie tv

C'è molta attesa per la nuova serie dedicata all'universo di Harry Potter. Il noto maghetto nato dalla penna di J.K Rowling, già protagonista di sette libri e di otto lungometraggi, è pronto a fare il suo debutto anche sul piccolo schermo, con una serie che promette di essere quanto più fedele possibile al materiale presente nei libri. Promessa, questa, che per alcuni fan sembrerebbe già essere venuta meno con la scelta di assumere l'attore nero Paapa Essiedu per interpretare il personaggio cardine di Severus Piton (era Alan Rickman nella serie tv). Un personaggio che viene descritto puntigliosamente dalla Rowling, come una persona dall'incarnato pallido e giallastro. In generale, comunque, la serie di Harry Potter suscita sentimenti contrastanti: per alcuni potrebbe essere davvero l'occasione di vedere una buona trasposizione dell'opera, per altri invece è solo una sciocca mossa di marketing senza senso - visto che la serie cinematografica è relativamente "giovane" - usata anche per cavalcare il solito buonismo e il politicamente corretto che continua a travolgere molte produzioni.

Nonostante tutti questi problemi e questi dubbi, è indubbio che la serie dedicata al maghetto che dormiva nel sottoscala della casa al numero 4 di Privet Drive rappresenta un titolo che non lascia indifferenti e che può suscitare curiosità in moltissimi spettatori sparsi in tutto il mondo. Proprio per questo non sorprende che molti si siano mostrati interessati quando online sono apparse le prime foto dal set della serie. Chi si aspettava di vedere già gli attori vestiti coi loro abiti di scena, però, rimarrà altamente deluso. Come si legge sul The Sun, infatti, le prime immagini riguardano uno dei set più importanti della storia. Proprio quel numero 4 di Privet Drive dove Harry Potter vive con gli zii Vernon e Petunia, subendo angherie dal cugino Dudley, prima di ricevere la fantomatica lettera della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Privet Drive è stata ricostruita all'interno degli studi della Warner Bros a Leavensden, a Watford, nella contea di Herts in Inghilterra. Per l'occasione, la produzione ha costruito una vera e propria mini-città che include una scuola e un centro medico, per un costo che ad oggi si aggira intorno al miliardo di sterline (circa 1.32 miliardi di euro). Una cifra che lascia intuire quanto Warner Bros e HBO sperino che la serie - che sarà composta da sette stagioni, come i libri - abbia un successo straordinario, proprio come è stato per i film. Qui sotto potete vedere la prima immagine ufficiale del set della serie, in cui è stata nominata anche la stessa J.K. Rowling, che continua ad essere attaccata da numerosi fan di Harry Potter per le sue posizioni considerate transfobiche.

La produzione effettiva della serie e le riprese inizieranno nel corso delle prossime settimane, in piena estate. La messa in onda della prima stagione, invece, è attesa non prima della fine del 2026.

Il cast già confermato includenei panni del preside Albus Silente ein quelli dell'amatissima professoressa McGrannitt. Ancora nessuna notizia sui tre attori che interpreteranno i tre maghi protagonisti, Harry, Ron ed Hermione.