Harry Potter: Paapa Essiedu nel ruolo di Piton, ma il web si ribella. Ecco perché

Sin dal primo annuncio, la serie di Harry Potter non è stata accolta con il calore che (forse) la HBO si aspettava. Secondo alcuni era troppo presto per fare una serie tv, visto che i lungometraggi tratti dall'opera letteraria di J.K. Rowling sono ancora molto legati all'immaginario collettivo. Per altri, anche se una serie tv potrebbe garantire una maggiore fedeltà e aderenza al testo d'origine, è impossibile pensare a un Harry Potter che non abbia le sembianze di Daniel Radcliffe. Tra le tante polemiche che accompagnano la serie c'è anche quella del coinvolgimento dell'autrice stessa, accusata com'è noto di transfobia e che molti fan della saga vorrebbero tener lontana da qualsiasi "avventura" del famoso maghetto dagli occhiali rotondi. Dall'altra parte, invece, c'è chi pensa che la serie finirà nel solito calderone woke.



E proprio con questo sentimento è stata accolta l'ultima notizia condivisa da Variety, che riguarda il casting dell'attore che dovrebbe interpretare Severus Piton. Insegnante di Pozioni, percepito spesso come antagonista di Harry Potter, Piton è senza dubbio uno dei personaggi più complessi della saga, capace di farsi odiare e di farsi amare quasi allo stesso modo.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, la testata sopracitata riporta la news che a interpretare il professore di Pozioni sarà Paapa Essiedu, attore nero e inglese, noto per aver preso parte a serie tv come Black Mirror, Gangs of London e Progetto Lazarus. Al momento sembra non ci sia stata alcuna firma, né l'attore ha confermato di aver accettato il ruolo. La HBO, contattata proprio da Variety in cerca di risposte ai pettegolezzi, ha detto solo che condividerà informazioni non appena tutti gli accordi saranno firmati. Nonostante questo, però, il web è già esploso in un forte malcontento.

Nonostante l'attore sia inglese, infatti, per molti fan il suo aspetto non si sposa affatto con quello che viene descritto nei libri. Severus Piton, infatti, viene spesso descritto con l'incarnato pallido e il sottotono giallo, con capelli unti che gli cadono ai lati del viso adunco. Una descrizione che difficilmente si accosta a quella di Essiedu. Su X - l'ex Twitter - molti utenti si stanno lamentando proprio di questa scelta che alcuni definiscono "non-sense". Se c'è chi teme un confronto con l'interpretazione indimenticabile di Alan Rickman, la problematica maggiore è proprio quella legata all'aspetto fisico.



Ovviamente, tutti coloro che hanno espresso disappunto per questa ipotetica scelta, sono stati tacciati di razzismo, perché Essiedu ha la pelle scura. Molti, però, si sono difesi da questa accusa, chiedendosi persino se J.K. Rowling difenderà la descrizione di Piton fatta nei libri, perché il problema sarebbe proprio che l'attore non somiglia neanche lontamente al Piton nato dalla penna della scrittrice. Un utente ha scritto " Rickman è comunque più fedele al personaggio di quanto non lo sia Paapa Essiedu, anche se era troppo grande. Smettetela con la vostra malafede". Un altro, invece, ha sottolineato che "c i sono talmente tanti attori talentuosi come Paapa Essiedu che corrispondono al personaggio.

Questa scelta è forzata e lo sapete bene." Bisognerà comunque aspettare la conferma ufficiale del cast della serie tv, ma se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, le premesse non sono ottimali, con il pubblico già sul piede di guerra.