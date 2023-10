I Cesaroni stanno tornando?

“Pentole e bicchieri sono lì da ieri…” . In quanti leggendo o ascoltando queste parole provano un pizzico di nostalgia? Ebbene sì: iniziava proprio così la sigla de I Cesaroni, la fiction targata Mediaset che per sei lunghe stagioni e con ben 146 episodi (ricordiamo che andò in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014) ha appassionato milioni e milioni di italiani, imponendosi come simbolo di italianità. Adesso, dopo essere sbarcata per intero su Netflix in estate, si ipotizza il probabile ritorno con una nuova stagione ed i fan sono già letteralmente in visibilio.

La "misteriosa" frase di Claudio Amendola

Ad accendere le speranze dei fan, è stato proprio uno dei protagonisti della fiction, Claudio Amendola, che nella serie interpretava il ruolo di papà Giulio. L’attore romano, ospite nella puntata di ieri nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, si è lasciato andare ad un’affermazione – che seppur parecchio criptica – non è passata di certo inosservata. Il regista, infatti, nel bel mezzo della sua chiacchierata con la padrona di casa a proposito del suo prossimo impegno televisivo – che lo vedrà tra i giudici di Io Canto Generation con Gerry Scotti – ha ricevuto una sorpresa dalla madre Rita Savagnone che ne I Cesaroni interpretava la suocera Gabriella - nonché la mamma di Lucia (Elena Sofia Ricci). È a questo punto che Amendola ha affermato: "Belli I Cesaroni eh? Mah, chissà…" . Alla frase di Claudio è seguito un silenzio – forse complice - tra lui e la conduttrice, misto a gesti e sorrisini.

Le parole della produttrice