Lol 3: trailer e cast delle nuove puntate in uscita su Prime Video

Arriverà il 9 marzo su Prime Video la terza stagione di LOL - Chi ride è fuori, il format televisivo in cui un gruppo di comici si sfida a suon di battute e cavalli di battaglia. Lo scopo? Riuscire a non ridere per tutte le sei ore di durata dello show che, su Prime Video, verranno come sempre divise in episodi.

La terza stagione vedrà il ritorno di Fedez nei panni di host principale, mentre al suo fianco ci sarà di nuovo Frank Matano, pronto a coinvolgere tutti con la sua risata contagiosa. Se, nella seconda stagione, era Lillo la guest star pronta a rientrare nella casa come arma segreta per mettere in difficoltà i partecipanti, la terza stagione aprirà le porte invece a Maccio Capatonda, vincitore della passata edizione che già promette di arricchire lo show con trovate geniali che vengono dal suo repertorio.

Il trailer della terza stagione

LOL 3: ecco il cast della terza stagione

Molto ricco e diversificato il cast della terza stagione di LOL - Chi ride è fuori, che pesca a piene mani sia nelle schiere dei veterani, sia tra le nuove leve della comicità, con la speranza di abbracciare un pubblico ancora più vasto rispetto al successo già ottenuto gli scorsi anni. A guidare le fila dei partecipanti a LOL 3 c'è Nino Frassica, che in passato era stato richiesto a gran voce dai fan dello show che, ora, sono stati accontentati. Altro nome molto forte della comicità italiana è Paolo Cevoli, un veterano che, anche grazie al periodo passato sul palco di Zelig, ha conquistato moltissimi spettatori grazie al suo accento romagnolo. Tra i volti molto attesi ci sono anche quelli di Luca e Paolo, duo comico ormai considerato un must della tv italiana. Molto attesa anche la prova di Marina Massironi, attrice e comica dal talento straordinario che i più conosciuto per i suoi ruoli al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel cast della terza stagione anche l'attore Cristiano Caccamo, che sembra un po' voler ereditare quanto fatto da Diana Del Bufalo: vale a dire ritagliarsi un posto tra comici professionisti pur non essendo questo il suo mestiere principale. Dopo Ciro Priello (vincitore della prima edizione) e Gianluca "Fru" Colucci dei The Jackal, stavolta è il turno di Fabio Balsamo di mettersi alla prova e tentare di non ridere nella casa di LOL. Altro volto abbastanza noto è quello di Herbert Ballerina, attore e comico che ha già lavorato in programmi come Mai dire Lunedì, Colorado e Quelli che il calcio. Quest'ultimo è stato un programma dove ha lavorato anche Brenda Lodigiani, altro volto noto del cast della terza stagione. A chiudere la lista, ma non per importanza, c'è Marta Filippi, attrice e doppiatrice molto attiva sia al cinema che in televisione, con un largo seguito sui social con La casa di Marta.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione?

In occasione della presentazione alla stampa avvenuta al Teatro Eliseo di Roma sono state presentate alcune "anticipazioni", per preparare il pubblico a quello che andrà a vedere poi nello show. Durante una conferenza stampa moderata da Serena Dandini - conferenza a cui Fedez non si è presentato, proseguendo il suo "silenzio stampa" delle ultime settimane - tutto il cast artistico di LOL 3 ha risposto alle domande dei giornalisti, definendo un po' il quadro della nuova stagione. Tra le anticipazioni c'è quella del ritorno di Maccio Capatonda come guest star che presenta un nuovo supereroe: dopo il Posaman di Lillo, Maccio Capatonda presenta il sequel, Riposaman. E anche l'ingresso di Maccio Capatonda nella casa è stato svelato alla stampa, ma è preferibile non fare spoiler per non correre il rischio di rovinare la visione. Tra le altre anticipazioni c'è la trasformazione di Frank Matano in Fedez, ma anche l'ingresso di Luca e Paolo vestiti come le gemelle di Shining, o l'ingresso improvviso di una banda musicale che ha messo a dura prova la resistenza dei comici in gioco. A detta di molti il personaggio più "pericoloso" è stato Nino Frassica, per la sua capacità di fare battute inaspettate a bassa voce, cogliendo tutti di sorpresa. Luca Bizzarri soprattutto ha ammesso di aver avuto molte difficoltà con il comico, al punto da "scappare" ogni volta che gli era vicino. Tra ballerine, inviati di Viva Rai 2 che si fanno passare per Milo Infante e una banda musicale, la conferenza stampa - con Frank Matano che "lavorava" come valletto per Serena Dandini - ha messo subito in chiaro il tono della terza stagione dello show di Prime Video, che si preannuncia ancora più scoppiettante delle edizioi passate.

Come vedere LOL 3 su Prime Video

LOL 3 - Chi ride è fuori, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, debutterà il 9 marzo con i primi quattro episodi. Il 16 marzo, invece, arriveranno i due episodi finali che incoroneranno il vincitore della terza edizione che vincerà centomila euro da devolvere a un ente benefico di sua scelta. Per poter vedere i nuovo episodi dello show comico bisogna sottoscrivere un abbonamento a Prime o usufruire del periodo di prova gratuito messo a disposizione da Amazon cliccando qui.