Ludovico Tersigni, il debutto in Skam, X-Factor, e il "ritiro": cosa fa oggi

Dopo sette anni dalla sua prima messa in onda, Skam Italia arriva in chiaro su Rai Due. A partire da venerdì 6 giugno, in seconda serata (alle 23.00), andranno in onda le prime due stagioni della serie teen drama ideata e diretta da Ludovico Bessegato, ispirata all’omonima serie norvegese. Al centro delle vicende, un gruppo di amici che frequentano l’istituto di istruzione superiore J. F. Kennedy di Roma. Protagonisti della serie, giovani attori che ormai sono volti noti per il pubblico. Da Ludovico Tersigni a Federico Cesari, da Ludovica Martino a Francesco Centorame, sino a Giancarlo Commare e Benedetta Gargari.

Skam Italia e la prima stagione

La serie, che conta tantissimi fan, affronta tematiche legate all’adolescenza e si fa anche portavoce di temi molto importanti, quali le differenze religiose, l’omosessualità, l’amore, l’amicizia, il bullismo e i disturbi alimentari. Ogni stagione di Skam ha al centro un protagonista diverso e offre al pubblico tutte le sue sfaccettature.

Come anticipato, nella tv lineare, andranno in onda, per il momento le prime due stagioni. La prima, vede protagonista Eva Brighi, interpretata da Ludovica Martino e ruota attorno alla storia d’amore con il compagno di liceo Giovanni, interpretato da Ludovico Tersigni.

Gli esordi e il successo di Ludovico Tersigni

Classe ’95, Ludovico Tersigni è nato a Roma, ma è cresciuto a Nettuno. Sin da piccolo, ha coltivato la passione per la recitazione, studiando in diverse compagnie teatrali amatoriali e frequentando diversi corsi di teatro. Il debutto arriva nel 2014, nel film Arance e Martello, diretto dallo zio Diego Bianchi, presentato alla 71esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2015, la comparsa nel piccolo schermo con la serie Tutto può succedere, nel ruolo di Stefano, che ricoprirà per altre due stagioni.

Un grande successo che viene sancito l’anno successivo, quando Gabriele Muccino lo sceglie per interpretare il ruolo di Federico ne L’estate addosso, pellicola che verrà presentata in anteprima al Festival di Venezia del 2016. E ancora, nello stesso anno, è il protagonista di Slam - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli.

Il pubblico, però, ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo ancora di più, quando è entrato a far parte del teen drama Skam Italia, con il ruolo di Giovanni Garau. L’ultima serie che lo ha visto protagonista è stata Summertime; allo stesso tempo, il film di Stefano Mordini, La Scuola Cattolica, è l’ultima pellicola che lo vede impegnato. Un cambio di rotta arriva nel 2021, quando Ludovico appare nell’inedito ruolo di conduttore di X Factor 2021, sostituendo Alessandro Cattelan.

Il “ritiro”

Quella ad X Factor, può essere considerata come “l’ultima” vera apparizione dell’attore sugli schermi. Ludovico Tersigni, infatti, per un lungo periodo, si è allontanato dai riflettori, non facendo trapelare notizie della sua vita privata e della sua carriera. L’estate scorsa, però, è tornato con il suo primo romanzo, Ci vediamo oltre l’orizzonte, edito da Rizzoli, frutto di questa pausa meditativa.

Il protagonista è Lorenzo, un giovane che ha sacrificato tanto della sua vita per costruirsi una carriera; così, decide di prendersi una pausa e ritrovare se stesso.

“Ho avuto per la prima volta la percezione di che cosa significa mettere nell'immenso oceano della letteratura una nuova goccia - aveva raccontato a Vanity Fair in una lunga intervista l’attore - ed è stata una sensazione assurda. Adesso, insieme ad Alda Merini, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene e Il cavaliere inesistente, in libreria c'è anche un posto per quello che”.