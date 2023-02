Il "prison drama" e il fascino della redenzione: torna la serie tv Mare Fuori

Il countdown per i telespettatori che stanno aspettando il ritorno di Mare Fuori è quasi giunto alla fine. La nuova serie sarà disponibile su RaiPlay a partire dal 2 febbraio. La terza serie di questo "prison drama" di grande successo, realizzata da Rai Fiction e Picomedia, tornerà a raccontare le storie dei ragazzi reclusi all'Ipm di Napoli. L'istituto di detenzione minorile in cui si trovano i protagonisti di questa serie tv ha finalmente restituito al telespettatore un punto di vista di redenzione, una possibilità di vedere come un destino già scritto possa cambiare grazie all'incontro tra esseri umani. É probabilmente questa lente d'ingrandimento invertita, rispetto alle produzioni che siamo stati abituati a vedere intorno agli argomenti di mafia e camorra, uno dei segreti del successo di questo show. E quando parliamo di successo, parliamo di numeri davvero impressionanti, che le prime due stagioni hanno fatto registrare.

Il successo delle prime 2 stagioni

Le prime due stagioni di Mare Fuori, su Netflix, hanno raggiunto numeri davvero importanti per una serialità italiana. Tutte le serie italiane su Netflix, prima di Mare Fuori, sono riuscite a rimanere tra le top 10 non più di 4 settimane. I ragazzi del carcere minorile di Napoli sono entrati in Top 10 nella settimana tra il 13 ed il 19 giugno, e da allora non sono più usciti. Se vi collegate a Netflix ora, li trovate ancora stabili al sesto posto con entrambe le stagioni. Su RaiPlay, i numeri di Mare Fuori sono stati ancora più impressionanti se consideriamo i precedenti. Mare Fuori, qui, a poco più di due mesi dalla messa in onda su Rai2 ha iniziato a far registrare numeri da capogiro, fino ad arrivare a 30 milioni di visualizzazioni.

La terza stagione su RaiPlay

Le prime puntate della terza stagione sono in anteprima su Rai Play e già si parla delle riprese della quarta. Mare Fuori è un successo italiano che unisce il pubblico under 45 a quello che segue la fruizione lineare della tv. Per il pubblico che aspetta la serie su Rai2 l'attesa sarà un pochino più lunga, la prima puntata sarà infatti trasmessa in chiaro il 15 febbraio. Nella terza stagione di Mare Fuori, dunque, troveremo i protagonisti cresciuti e molti di loro si troveranno ad essere diventati adulti, con tutte le scelte che il crescere comporta. Oltre alle vicende personali, familiari e legali, molti di loro si dovranno relazionare con l'amore, vissuto in stato di reclusione, e con le tante insidie legate ai primi passi che si muovono tra i sentimenti. Inoltre vedremo nuovi personaggi entrare nella serie, come Giulia, una trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale. Ivan Silvestrini, il regista della serie, in occasione del lancio, ha dichiarato:

Dirigere la terza stagione di Mare Fuori è stata un’avventura indimenticabile. Dopo aver contribuito a raccontare le storie di questi personaggi nella scorsa stagione non vedevo l’ora, per primo, di sapere come sarebbero andate le cose. Credo che la serie abbia raggiunto ormai la sua piena maturità (...) Le sceneggiature già fortissime sono diventate pura meraviglia in mano agli attori e io mi muovevo come un cacciatore insaziabile alla ricerca di sfumature e dettagli che la complessità narrativa continuava a generare come una reazione chimica a catena. In questa storia si parla di amicizia, di famiglia e di amore, e non sempre le cose vanno come vorremmo, perché l’adolescenza brucia e un’ombra ostile grava su tutte le ragazze e i ragazzi dell’IPM, un Sistema criminale che porterà allo scontro definitivo in un crescendo emozionale dove io stesso, in moviola, continuavo ad asciugarmi gli occhi nonostante fossi ormai oltre il ragionevole numero di visioni che dovrebbero permettere un certo distacco critico.

Un cast di attori straordinario

Certo non si può non fare accenno alla bravura degli attori in scena. Mare Fuori che ha fatto molto parlare di sé anche per la bravura del cast che ha interpretato le prime stagioni, segreto del suo successo sicuramente, insieme ad un sapiente lavoro di scrittura che si vede nitido dietro la sceneggiatura. Primi su tutti gli straordinari Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo ( che interpretano rispettivamente Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo). A Trainare questo gruppo di giovani esordienti il capitano in campo della squadra, una straordinaria Carolina Crescentini, nel ruolo di Paola Vinci, la direttrice dell'Istituto. Staremo dunque a vedere se questa nuova serie sarà all'altezza delle aspettative.