La marea diventa thriller

Se vi piacciono i thriller in salsa britannica c'è proprio una miniserie che fa per voi su Sky. Si intitola Under Salt Marsh, un dramma poliziesco di sei puntate ambientato nella fittizia cittadina gallese di Morfa Halen. Veniamo alla trama, come si capisce dal titolo il piccolo centro abitato si trova immerso tra le paludi ed è costantemente minacciato dalla salita del livello del mare. Si pensa che si stia avvicinando una violenta tempesta e sono stati predisposti avvisi di evacuazione di emergenza. La situazione degenera all'avvicinarsi di una violenta tempesta e vengono predisposti avvisi di evacuazione di emergenza. In questa situazione molto mesta è ancora più mesta la maestra di scuola elementare ed ex gemella Jackie Ellis (Kelly Reilly).

Già piegata dal peso della scomparsa della nipote di nove anni Nessa (Amara Atwal), avvenuta tre anni prima, una notte, mentre torna a casa attraversando le paludi, trova il corpo di uno dei suoi alunni, Cefin. A quanto pare il bambino è annegato in un fosso di drenaggio. A questo punto partono le indagini con il rischio che le onde arrivino a spazzare via tutte le possibili prove.

Ne nasce un'indagina al cardiopalmo molto ben recitata dove il vero enigma è la comunità. Isolata, schiacciata tra le montagne e il mare la gente della cittadina affonda per prima cosa nelle sue colpe e nei suoi segreti.